Barça : Les vérités de Xavi sur la succession de Koeman

Publié par Timothée Jean le 13 mai 2021 à 12:30

Régulièrement associé au FC Barcelone pour remplacer Ronald Koeman, Xavi Hernandez a décidé de prolonger son aventure au Qatar. Suite à l’officialisation de son nouveau bail avec Al-Sadd, l’entraineur espagnol a démenti les rumeurs sur son compte.

Une clause spéciale permettant à Xavi de revenir au Barça ?

L’avenir de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone n’a jamais été aussi fragile. Mardi dernier, le club catalan est passé à côté de son match face à Levante. Les Blaugrana ont été tenus en échec (3-3) alors qu’ils menaient (2-0) à la pause. Avec ce résultat, les chances pour le titre de champion de la Liga sont désormais minces. Le FC Barcelone compte désormais quatre points de retard sur le leader, l’Atlético Madrid, à deux journées de la fin du championnat.

Et comme après chaque contreperformance, la tête de l'entraîneur Ronald Koeman est mise à prix. La presse espagnole annonce en effet que le technicien néerlandais, qui a paraphé un contrat jusqu’en juin 2022 avec le Barça, pourrait être démis de ses fonctions dès cet été. Pour le remplacer, le nom de Xavi Hernandez, l’ancien capitaine et milieu de terrain emblématique des Blaugrana, expatrié au Qatar, revient avec insistance. Si le coach espagnol vient de prolonger son contrat avec Al-Sadd jusqu’en 2023, plusieurs médias avancent qu'il dispose d’une clause lui permettant de revenir au Barça en cas de départ de Ronald Koeman. Une rumeur vite démentie par Xavi Hernandez.

L'ancien milieu de terrain dément

« C'est incorrect. J'ai un contrat de deux saisons avec Al-Sadd, et je respecte ce contrat, et je respecte également les méthodes de négociation officielles entre toutes les parties. Notre défi est de continuer à nous améliorer et à nous développer, et je suis très enthousiaste à l'idée d'aider les joueurs d'Al-Sadd à y parvenir », a-t-il déclaré dans des propos accordés au site officiel d’Al-Sadd.

L’ancien milieu de terrain se réjouit de son aventure au Qatar et n’a pas l’intention de bouger, pour l’instant. « J’ai tout ce que je peux désirer pour bien faire, et je suis fier de continuer avec Al-Sadd pour deux saisons supplémentaires », a-t-il ajouté. Les Barcelonais devront donc faire une croix sur cette cible, souvent présentée comme le candidat idéal à la succession de Ronald Koeman.