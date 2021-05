PSG Mercato : Neymar, Al-Khelaïfi cloue le bec au Barça !

Publié par JEAN-LUC D le 08 mai 2021 à 21:45

Le feuilleton tant annoncé par la presse espagnole n’aura donc pas lieu cet été. Neymar ne portera pas les couleurs du Barça la saison prochaine. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a définitivement cloué le bec au club catalan dans ce dossier.

Neymar Jr prolonge jusqu'en 2025

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et les révélations de médias brésiliens et hexagonaux. Le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi ont réussi leur énorme coup. Neymar ne quittera pas le championnat français de si tôt. Si le FC Barcelone avait rêvé de son retour aux côtés de Lionel Messi, c’est finalement à Paris que la star brésilienne de 29 ans a décidé de lier son avenir pour les prochaines années. À un an de la fin de son bail actuel, l’enfant de Mogi das Cruzes a prolongé avec le Paris SG jusqu’en 2025.

Un véritable revers pour le FC Barcelone et la presse catalane qui a multiplié les scénarios depuis des mois à propos de l’avenir du coéquipier de Kylian Mbappé. Une réussite que le président parisien n’a pas cachée de savourer.

La joie de Nasser Al-Khelaïfi après la signature de Neymar

Arrivé en 2017 contre 222 millions d’euros, Neymar ne retournera pas au Barça, mais va rester et poursuivre au Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines saisons. Sur le site officiel du champion de France en titre, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa joie après l’annonce de cette bonne nouvelle.

« Le centre de gravité de notre ambitieux projet pour faire grandir le PSG se situe dans le cœur, le talent et l’implication totale de nos joueurs. Je suis fier de voir Neymar Jr réaffirmer aujourd’hui son engagement à long terme, jusqu’en 2025, au sein de la famille du Paris Saint-Germain, dont il continuera à ravir les fans. Nous sommes très heureux de le voir continuer à s’inscrire dans notre projet et de se trouver à nos côtés pour de nombreuses années encore », s’est réjoui l’homme d’affaires qatari.