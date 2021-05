Stade Rennais Mercato : Da Silva, détails de l'offre de l'AEK Athènes

Publié par Timothée Jean le 13 mai 2021 à 16:00

En fin de contrat cet été avec le Stade Rennais, Damien Da Silva n’a pas accepté la proposition de prolongation de ses dirigeants. L’AEK Athènes en a profité pour lui faire une proposition.

L'AEK Athènes passe à l'offensive pour Da Silva

Dans les prochaines semaines, Damien Da Silva va devoir se prononcer sur son avenir. Le défenseur central du Stade Rennais arrive en fin de contrat cet été et devra trancher une fois la saison terminée. La date limite s'approche et son départ de Rennes prend un peu plus de l’ampleur. En effet, le défenseur de 32 ans rechigne à signer un nouveau contrat avec le Stade Rennais car il serait totalement déçu de la proposition faite par les dirigeants bretons. À deux journées de la fin du championnat, son avenir semble donc s'écrire sous d’autres cieux.

Après trois saisons passées en Bretagne, il pourrait bien faire la connaissance d'un nouveau championnat, en l'occurrence celui de la Grèce. L’AEK Athènes, en quête d'un défenseur expérimenté, ne cesse de lui faire les yeux doux ces derniers mois. Le club grec serait d’ailleurs passé à l’offensive afin de boucler le dossier le plus rapidement.

3 ans de contrat et 700 K€ de salaire par an

Ouest-France indique en effet que l'AEK Athènes a formulé une offre intéressante au capitaine rennais. Cette offre porterait sur un salaire quasiment similaire à celui qu'il touche en Ille-et-Vilaine - soit environ 700 000€ par an - et un contrat de trois saisons, la durée souhaitée par le défenseur central. Cette proposition aurait été bien accueillie par Damien Da Silva, qui se donnerait tout de même un temps de réflexion avant d’apposer sa signature. Si ce scénario hautement probable se confirme, le capitaine du Stade Rennais devrait alors prendre la route d’Athènes dès cet été.