Stade Rennais Mercato : Le capitaine en route pour la Grèce ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2021 à 15:30

À deux journées de la fin du championnat et à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les lignes bougent au Stade Rennais. Après Adrien Hunou, qui a filé en MLS, un autre cadre de l’effectif de Bruno Genesio se rapproche d’un départ en Grèce.

Le Stade Rennais sur le point de perdre son capitaine ?

À la lutte pour le Top 5 et une qualification pour la prochaine Ligue Europa, le Stade Rennais a accroché le Paris Saint-Germain (1-1), dimanche soir, en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Mais Bruno Genesio pourrait faire sans l’un de ses cadres la saison prochaine. « Déçu par la proposition de prolongation de son club, le capitaine rennais Damien Da Silva, libre en juin, intéresse trois clubs européens, mais aussi deux Français. Un temps évoqué, Bordeaux ne figure pas sur cette liste de ses priorités », a récemment annoncé France Football.

Arrivé libre en 2018 en provenance du SM Caen, le défenseur central va donc quitter le Stade Rennais après trois saisons de bons et loyaux services et 100 matches sous le maillot rouge et noir. L’hebdomadaire francilien explique que le capitaine du club breton a refusé l’offre de prolongation transmise par sa direction. Après Adrien Hunou, Damien Da Silva va donc faire ses valises et changer lui aussi d’air. La Grèce pourrait être sa prochaine destination.

Damien Da Silva en route vers l’AEK Athènes ?

Libre le 30 juin prochain, Damien Da Silva tient entre ses mains une offre de l’AEK Athènes selon les informations dévoilées ces dernières heures par le journal Ouest France. En effet, le quotidien régional explique que les recruteurs du club grec surveillent le joueur rennais depuis plusieurs mois déjà. Convaincu par ses performances, l’AEK Athènes a donc pris la résolution de l’attirer cet été. Damien Da Silva a reçu une proposition de contrat de 3 ans pour évoluer en Superleague à compter de la saison prochaine.

Toutefois, le média français précise que le Stade Rennais n’a pas encore totalement renoncé à son capitaine puisque les négociations se poursuivent afin de parvenir à un accord et au renouvellement de son bail. Damien Da Silva pourrait finalement patienter jusqu’à la fin de la saison pour prendre sa décision concernant son avenir.