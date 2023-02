OL Mercato : L'Olympique Lyonnais annonce le départ d'un défenseur

Publié par Enzo Vidy le 03 février 2023 à 14:30

Alors que le mercato hivernal a récemment fermé ses portes, l' OL annonce officiellement le départ d'un défenseur ce vendredi.

Le mercato hivernal de l' OL aura été marqué par de nombreux départ sur ce mois de janvier. Dans une saison assez difficile à l'image de l'an dernier, certains joueurs de l'effectif lyonnais n'arrivaient plus à cacher leur dépit d'évoluer à l'Olympique Lyonnais; Laurent Blanc l'avait d'ailleurs confirmé lors d'une récente conférence de presse :

"Il n’y a pas beaucoup de joueurs contents à Lyon ? Oui, je suis d’accord avec vous. Effectivement, il y a des joueurs qui ne sont pas heureux à Lyon, pourtant on fait un métier extraordinaire et Lyon est un grand club." Après ces déclarations, les dirigeants se sont activés en coulisse pour boucler plusieurs départs. Romain Faivre a rejoint le FC Lorient, Karl Toko-Ekambi est parti finir la saison au Stade rennais, et Jeff Reine-Adélaïde a pris la direction de l'ESTAC. Mais un autre joueur, en grand manque de temps de jeu, voulait également quitter le club cet hiver, et c'est désormais chose faite ce vendredi.

OL Mercato : Damien Da Silva quitte Lyon et file en Australie

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. À quelques mois de la fin de son contrat, Damien Da Silva quitte l'OL pour rejoindre le club australien de Melbourne City. L'annonce a été faite par l'Olympique Lyonnais via un communiqué officiel sur son site internet : "L’Olympique Lyonnais, qui a facilité le contact avec le club de Melbourne Victory, tient à saluer l’état d’esprit irréprochable affiché par Damien Da Silva durant ses 19 mois au club et lui souhaite beaucoup de réussite dans sa nouvelle aventure australienne.

Arrivé libre à l' OL lors de l'été 2021, l'ancien défenseur du Stade Rennais aura disputé un total de 29 rencontres toutes compétions confondues avec le maillot lyonnais.