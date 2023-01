FC Nantes Mercato : Andy Delort en approche, un défenseur à l'étude

Publié par Dylan le 15 janvier 2023 à 17:36

Le FC Nantes avance bien sur deux dossiers. L'attaquant niçois Andy Delort serait proche d'arriver, tandis qu'un défenseur serait toujours ciblé.

Les renforts arrivent du côté du FC Nantes. Après avoir encaissé le départ de Dennis Appiah et de Kader Bamba à l'AS Saint-Étienne, le club des bords de l'Erdre est en passe de s'offrir deux nouveaux renforts en plus de Jaouen Hadjam (Paris FC). Le premier, c'est Florent Mollet de Schalke 04. L'ancien messin et dijonnais se voit bien revenir en Ligue 1 du côté des Canaris, après avoir vécu une expérience difficile en Allemagne.

Avec seulement 11 matchs disputés, on ne peut pas dire que Mollet fait partie des cadres de l'actuelle lanterne rouge de Bundesliga. Le milieu de 31 ans a été très peu utilisé en début de saison par Frank Kramer, qui a ensuite cédé sa place à Thomas Reis en octobre dernier. Sous les ordres de ce dernier, Mollet a retrouvé du temps de jeu et a été titulaire à trois reprises sur les quatre derniers matchs. Kramer ne l'avait choisi qu'une seule fois dans son onze de départ, sur les 13 rencontres qu'il a dirigées cette saison.

Andy Delort et Damien Da Silva au FC Nantes, c'est possible

La troisième recrue hivernale du FC Nantes pourrait se nommer Andy Delort. Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours du côté de l'OGC Nice selon Nice-Matin, l'attaquant de 31 ans est suivi de près par les Canaris mais aussi des clubs saoudiens (Al-Shabab, Al-Rayyan) d'après Foot Mercato. Les négociations sont toujours en cours pour un transfert sec selon le journaliste David Phelippeau, qui travaille pour Ouest-France.

Ce dernier ajoute que la piste Damien Da Silva est loin d'avoir été laissée à l'abandon. Le défenseur central de l'OL plaît beaucoup à la cellule de recrutement nantaise, lui qui possède un profil parfait pour renforcer la dernière ligne du FCN. Estimé à 600 000 euros par le site Transfermarkt, il pourrait être tenté de se relancer dans un club qui joue encore la Ligue Europa. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec les Gones, l'ancien rennais n'a joué que 7 matchs de Ligue 1 cette saison.