FC Nantes Mercato : Après Mollet, le FCN vise un défenseur de Lyon

Publié par Enzo Vidy le 13 janvier 2023 à 18:37

Alors que l'arrivée de Florent Mollet se concrétise, le FC Nantes s'intéresse désormais à un défenseur de l'Olympique Lyonnais.

Les dirigeants du FC Nantes continuent de faire la foire aux bonnes affaires. Après Florent Mollet qui est attendu mardi en Loire-Atlantique, le FCN est en passe de boucler le dossier Andy Delort qui ne souhaite plus évoluer à l'OGC Nice. Les cibles restent nombreuses pour le FCN avec Morgan Sanson qui est toujours espéré à Nantes, et également Jeff Reine-Adélaïde, en manque de temps de jeu à l' OL cette saison.

Mais ce vendredi, le FC Nantes a coché le nom d'un autre joueur lyonnais, en fin de contrat à l'issue de la saison, et qui connaît une période assez délicate avec les Gones. En effet, selon Ouest-France, c'est Damien Da Silva qui est pisté par les Canaris ces dernières heures. Peu utilisé par Laurent Blanc, le défenseur de l' OL ne semble plus entrer dans les plans des dirigeants et son profil correspond parfaitement à celui recherché par les dirigeants nantais pour le secteur défensif.

FC Nantes Mercato : Le maintien et la Ligue Europa comme objectifs

Si les dirigeants du FC Nantes sont aussi actifs en ce début de mercato hivernal, c'est d'abord pour tout mettre en oeuvre afin de maintenir le FCN dans l'élite en fin de saison. Actuellement 14e de Ligue 1, les Nantais sont loin d'être tirés d'affaire, et la lutte sera rude jusqu'au bout pour le maintien. Ensuite, la Ligue Europa est également un argument de taille pour les dirigeants. Qualifié miraculeusement pour les barrages, le FC Nantes va affronter la Juventus en février prochain pour une place en huitième de finale de l'Europa League. Et pour se donner les moyens de rivaliser avec la Vieille Dame lors des deux confrontations qui approchent, les Nantais auront besoin de joueurs expérimentés au sein de leur effectif.