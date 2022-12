ASSE : Moukoudi balance du lourd sur l'AS Saint-Etienne

Publié par Thomas le 09 décembre 2022 à 17:32

Parti de l'ASSE l'été dernier pour rejoindre l'AEK Athènes, Harold Moukoudi est revenu sur son passage compliqué à Saint-Etienne.

En pleine traversée du désert à l’AS Saint-Etienne, où il n’a pu qu’observer la descente des siens en deuxième division la saison dernière, Harold Moukoudi retrouve quelques couleurs du côté d’Athènes. À l’AEK, le défenseur central renoue avec une régularité qui lui avait tant manqué lors de son passage chez les Verts, enchaînant les bonnes performances et les bons résultats (l’AEK étant 2e du championnat grec). Passé trois saisons par l’ ASSE, l’international camerounais est revenu ce vendredi sur son aventure ligérienne, entre déception personnelle et collective.

Dans un entretien accordé au média 90football, le Bondynois reconnaît ne pas avoir été à la hauteur notamment lors de la dernière saison de l’AS Saint-Etienne. Durant la totalité de l'exercice 2021/2022, Harold Moukoudi n’aura jamais enregistré de victoire, une statistique qui lui fait mal encore aujourd’hui. "Je n’ai pas été à mon meilleur niveau la saison dernière. Je sais ce dont je suis capable. Il y avait la spirale du club qui était mauvaise, d’ailleurs elle se poursuit. Je savais qu’il fallait que je change d’air. Je l’ai dit à mes coéquipiers, il fallait que certains réussissent à trouver quelque chose, changer d’air."

ASSE : Moukoudi, "naturellement le groupe s’use"

Arrivé du Havre lors de la saison 2019/2020 à l’AS Saint-Etienne, Harold Moukoudi aura souvent lutté pour ne pas descendre. Si l’exercice 2020/2021 fait figure d’accalmie avec une finale de Coupe de France, perdue contre le PSG, l’ASSE connaissait en parallèle d'importants déboires financiers, qui ont progressivement mené à la fragilité de l’effectif. Sans moyen pour recruter, les Verts ont logiquement sombré jusqu’à l’antichambre du championnat. "Cela faisait trois saisons que l’AS Saint-Etienne jouait le maintien, que ça ne se jouait à rien. Forcément quand tu as le même effectif, s’il n’y a pas de sang frais, bah les joueurs craquent", déclare Moukoudi avant de rajouter : "3 ans avec le même effectif naturellement le groupe s’use. Il fallait qu’il y ait un renouveau avec un recrutement et un nouveau coach."

S’il souhaitait quitter l’AS Saint-Etienne dès la relégation en mai dernier, le joueur continuait à s’entraîner sous les ordres du nouvel entraîneur, Laurent Batlles, jusqu’à l’offre de l’AEK, en août dernier. Un épisode charnière, qu’il raconte en détail au média digital. "Je me préparais avec l’ASSE et mon agent m’appelle pour me dire qu’il y a un intérêt concret de l’AEK Athènes. On en discute. Moi dès le départ j’ai été séduit. Le coach m’a dit qu’il me voulait au plus vite. On a discuté et j’ai vu que c’était une belle destination, un bon club et un nouveau chalenge à relever. Dès le départ je savais que si j’espérais jouer la Coupe du monde, il fallait que je parte de l’AS Saint-Etienne."