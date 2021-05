LOSC : Comme Galtier, Létang et Armand se méfient de l' ASSE

Publié par ALEXIS le 13 mai 2021 à 17:30

Le LOSC reçoit l’ ASSE dimanche pour la 37e journée de Ligue 1. Un match décisif pour le titre que ciblent Christophe Galtier et ses joueurs. La méfiance est de mise au club nordiste où beaucoup craignent une contrariété de leurs ambitions par Claude Puel et ses joueurs.

L' ASSE fait peur à tout le LOSC

Christophe Galtier n’avait pas caché sa crainte du match qui opposera le LOSC à l’AS Saint-Étienne. Juste après la victoire de Lille OSC dans le derby contre le RC Lens (3-0), l’entraîneur du club nordiste avait déclaré que « le match le plus difficile » de la saison est celui à venir contre son ancienne équipe. L’entraîneur des Dogues n’est pas le seul à s’inquiéter de l'arrivée des Verts sur la pelouse du stade Pierre Mauroy. Le président et le coordinateur sportif de Lille OSC ont également exprimé leur crainte pour l’avant-dernier match de la Ligue 1.

« Il ne faut surtout pas penser que l’ASSE va venir en victime (résignée, ndlr). Les Stéphanois veulent bien finir, ils vont être assez tranquilles et relâchés parce qu’ils ont obtenu leur maintien », a confié Olivier Létang à La Voix du Nord. Sylvain Armand, lui, ne se méfie pas seulement des Stéphanois. Il est également prudent pour le dernier match contre Angers SCO (12e). « On redoute tous les matchs. Il n’y a pas d’opposition facile, pas de certitude », a-t-il lâché dans Le Progrès.

Létang ne doute du succès du PSG lors de ses 2 matchs derniers matchs

Le LOSC a 3 points d’avance sur son dauphin le PSG. Pour être champion 2021, soit 10 ans après son dernier sacre, l’équipe dirigée par Christophe Galtier doit gagner ses 2 derniers matchs à commencer par celui contre les Verts. Sinon, elle pourrait se faire doubler par les Parisiens qui ont une différence de buts confortable (+52), en cas de faux pas.

« Le Paris SG va gagner ses deux derniers matchs. À nous donc de faire le travail et cela passe par deux résultats positifs », a indiqué Olivier Létang. Dans la course à distance pour le titre avec les Lillois, le club de la capitale jouera contre le Stade de Reims (13e) et le Stade Brestois (14e) pour boucler la saison.