Real Madrid : Zidane vers la sortie, son successeur trouvé ?

Publié par Timothée Jean le 14 mai 2021 à 02:00

Zinedine Zidane vit peut-être ces dernières semaines sur le banc du Real Madrid. Aussi incroyable que cela puisse paraitre, la direction madrilène travaille déjà sur sa succession et aurait coché deux noms pour le remplacer.

La liste des futurs successeurs de Zidane déjà connue ?

« Je ne prévois rien. Vous pouvez signer dix ans ici et demain vous êtes absent. Et vice versa. Vous pouvez signer un an et rester un jour. Ce qui m'anime, c'est le quotidien et le reste, ce sont des discussions dans lesquelles je ne peux rien dire », déclarait Zinedine Zidane en mars dernier. L’entraineur français s’est montré incertain concernant son avenir au Real Madrid, n’excluant aucun départ à l’issue de la saison.

D’ailleurs, la presse anglaise révèle que le club madrilène envisage son départ à l'intersaison et travaille en interne pour tenter de lui trouver un remplaçant de qualité. La liste de ses futurs successeurs commence alors à être annoncée. Ce jeudi, ESPN avance que c'est Raul Gonzalez, l'ancien attaquant du Real Madrid, qui est pressenti pour le remplacer. Aujourd'hui, l’ancien buteur espagnol entraine la Castilla et pourrait donc être promu comme l'a été par le passé Zizou. C'est en tout cas ce qu'avance la source. Mais Raul ne serait pas le seul nom coché par la direction du Real Madrid en vue de succéder à Zinedine Zidane.

Raul n'est pas la seule menace

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus en 2019, Massimiliano Allegri serait convoité par le club merengue, qui songerait à le recruter en cas de départ de ZZ. Le coach italien avait souhaité attendre avant de revenir sur le devant de la scène. Mais après une longue de période d’inactivité - deux ans -, il se sentirait désormais prêt à remonter en selle. Il semble être un candidat sérieux à la succession de Zinedine Zidane.

Reste à savoir si la Casa Blanca se séparera de son coach aux trois Ligues des Champions consécutives à l’issue de la saison. Pour l’heure, ces rumeurs sont à prendre avec des pincettes. Mais il faudra surveiller de près les prochains résultats du Real Madrid.