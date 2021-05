Stade Rennais : La pépite Rutter, les raisons de son départ

Publié par Timothée Jean le 14 mai 2021 à 13:30

Lors du dernier mercato hivernal, Georginio Rutter a définitivement quitté le Stade Rennais pour rejoindre Hoffenheim. Dans les colonnes de L’Équipe, le jeune attaquant français est revenu sur les circonstances de son départ controversé.

Georginio Rutter livre les raisons de son départ du Stade Rennais

Annoncé comme l’un des grands espoirs du Stade Rennais, Georginio Rutter a préféré poursuivre sa progression loin de la Bretagne. En janvier dernier, l’attaquant de 19 ans a décidé de quitter son club formateur afin de découvrir le championnat allemand avec Hoffenheim FC. Il faut dire qu’au Stade Rennais, Georginio Rutter avait très peu de temps de jeu. Une situation qui s’est dégradée au fil des mois. Ce manque de temps de jeu est donc l’une des raisons de son départ en Allemagne où il tente de relancer sa carrière.

« Sur deux ans, je n'ai pas joué. J'ai entendu que ce n'était pas bien envers mon club formateur, mais j'ai signé pro là-bas ! En plus, je ne suis pas parti en fin de contrat, j'ai été vendu (1,5 M€). L'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? J'ai joué 63 minutes à Rennes en trois ans. En quatre mois ici, j'ai eu beaucoup plus (215). Les chiffres parlent. Mais je n'oublierais jamais Rennes », a-t-il avoué.

Le jeune attaquant ne regrette rien

Courtisé par plusieurs ténors européens, dont la Juventus, le FC Séville ou encore le SSC Naples, le jeune attaquant a fait le choix de s’engager avec Hoffenheim jusqu’en juin 2025 et ne regrette pas cette décision. « Ils ont voulu me recruter dès janvier, c'était la preuve que le club me voulait vraiment. Certains clubs disaient : « On te surveille ». Là, c'était du concret, un projet structuré. Je ne me voyais pas partir dans un club où j'avais moins de chance de jouer. »

Cette nouvelle aventure avec le 11e de Bundesliga lui réussit plus ou moins bien, puisque Georginio Rutter a retrouvé du temps de jeu avec sa nouvelle formation. Il a disputé 13 matchs pour 3 buts et une passe décisive avec Hoffenheim cette saison.