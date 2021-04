PSG Mercato : Un titi parisien promis à Hoffenheim cet été

Publié par Ange A. le 30 avril 2021 à 06:00

Le Paris Saint-Germain va enregistrer le départ d’un de ses jeunes l’Allemagne au terme de la saison. Un jeune défenseur du PSG va rejoindre Hoffenheim l’été prochain en tant qu’agent libre.

Un jeune défenseur sur le départ au PSG

Les fins de saison suivent et se ressemblent pour le Paris Saint-Germain. Habitué à claquer de fortes sommes pour enrôler des stars, le PSG a du mal à retenir ses jeunes. En quête de temps de jeu considérable, ceux-ci quittent souvent leur cocon parisien pour aller s’exprimer ailleurs. C’est ainsi que dans la même lignée que les Coman, Nkunku, Biaby et autres Kouassi, un jeune du club va rejoindre l’Allemagne au terme de la saison. Comme l’assurent L’Équipe et Le Parisien, Hubert Mbuyi va s’engager avec Hoffenheim avec qu’il va signer son premier contrat professionnel. Le défenseur qui fêtait ses 18 ans ce jeudi a refusé les offres de son club formateur pour tenter sa chance à l’étranger.

Un autre échec en vue pour Paris et Leonardo ?

Avec la rude concurrence à son poste, Hubert Mbuyi estime qu’il n’a pas d’avenir avec le Paris Saint-Germain. Il n’a d’ailleurs jamais été convoqué ne serait-ce que pour participer aux entraînements avec l’équipe première. Autant de facteurs qui poussent le titi à quitter le PSG. L’annonce de son départ intervient quelques semaines seulement après celle de Soumaila Coulibaly. Lequel va poursuivre sa carrière au Borussia Dortmund. À Hoffenheim, Mbuyi va retrouver l’ancien Rennais Georginio Rutter. L’attaquant de 19 ans avait refusé de prolonger son contrat avec le SRFC pour rejoindre l’actuel 11e de Bundesliga en hiver. Alors que Paris s’apprête à perdre Mbuyi, l’avenir de Kays Ruiz-Atil est également incertain dans la capitale. En fin de contrat, le jeune milieu pourrait aussi faire ses valises au terme de la saison. Un interêt du FC Barcelone a notamment été évoqué pour le titi de 18 ans.