PSG Mercato : Bellerin, Leonardo reçoit une nouvelle palpitante

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2021 à 18:30

Si le nom de Serge Aurier revient avec insistance ces derniers jours, Mauricio Pochettino aimerait plutôt voir débarquer Hector Bellerin pour venir occuper le flanc droit de la défense du PSG la saison prochaine. La presse anglaise a lâché une grosse info sur l’avenir du latéral droit espagnol d'Arsenal, ce vendredi.

La piste Serge Aurier divise Pochettino et Leonardo

À la recherche d’un nouvel arrière droit pour la saison prochaine, Leonardo a entrepris de faire revenir Serge Aurier. Parti du Paris Saint-Germain en 2017 contre un chèque de 25 millions d’euros, l’international ivoirien de 28 ans pourrait ainsi faire son grand retour à Paris cet été. Seulement, selon le journaliste Romain Molina, même si la piste Aurier est bien confirmée et que « ça discute avec le directeur sportif de Tottenham », Mauricio Pochettino, qui a bien connu le joueur à Tottenham, « n'est pas le plus chaud pour l'avoir. » L’entraîneur argentin préfère que Leonardo se concentre plutôt sur le transfert du défenseur d’Arsenal, Hector Bellerin. Et l’affaire pourrait se régler rapidement.

PSG Mercato : Arsenal a pris sa décision pour Hector Bellerin

D’après les toutes dernières informations du journal anglais The Guardian, la direction d’Arsenal ne devrait pas s’opposer à un départ de l’international espagnol de 26 ans. Sous contrat jusqu’en 2023, l’ancien pensionnaire du FC Barcelone refuse de prolonger son bail et bénéficiera d’un bon de sortie cet été en cas d’offre jugée satisfaisante.

Le club londonien veut tourner la page avec certains cadres et outre Bellerin, le gardien allemand Bernd Leno, le milieu Granit Xhaka, l’ancien défenseur central parisien David Luiz et l’attaquant français Alexandre Lacazette pourraient aussi faire leurs valises cet été. Évalué à 25 millions d’euros par Transfermarkt, Hector Bellerin est également ciblé par le Bayern Munich et le FC Barcelone. Leonardo et le Paris Saint-Germain sont ainsi prévenus.