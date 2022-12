FC Barcelone Mercato : Hector Bellerin est fixé sur son avenir au Barça

Publié par Thomas G. le 21 décembre 2022 à 01:15

En difficulté durant la première partie de saison, Hector Bellerin s'est réuni avec les dirigeants du FC Barcelone sur son futur.

Le mercato hivernal s’ouvre dans quelques jours et le FC Barcelone devrait une nouvelle fois être l’un des acteurs majeurs. Les Blaugranas vont devoir trouver une solution pour éviter une sanction de la part de la Liga. À l’heure actuelle, le Barça est interdit de recrutement à cause d’une masse salariale trop importante. Les Blaugranas pourraient ainsi vendre des joueurs en manque de temps de jeu pour renflouer les caisses du club. Dans le même temps, Xavi souhaiterait pouvoir compter sur un groupe étoffé afin de faire face à l’accumulation de matchs. Cette semaine, les dirigeants du Barça auraient changé leur fusil d’épaule et certains joueurs qui devaient être sacrifiés pourraient finalement rester.

Dans cette optique, l’international espagnol, Hector Bellerin, pourrait poursuivre son aventure au FC Barcelone selon Sport. Malgré des débuts en dents de scie, le latéral de 27 ans garde la confiance de son entraîneur qui est convaincu de ses qualités. Hector Bellerin serait déterminé à retrouver son meilleur niveau pour s’imposer au Barça et convaincre ses dirigeants de lui offrir un nouveau contrat. L’international espagnol va donc devoir faire ses preuves lors de la deuxième partie de saison. L'ancien défenseur d'Arsenal était suivi par le Betis Séville et l’AS Rome, mais Hector Bellerin veut poursuivre au FC Barcelone.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants du Barça s’activaient en coulisse pour recruter un nouvel arrière droit. Pedro Porro, Diogo Dalot, Juan Foyth ou encore Arnau Martinez avaient été pistés par les Blaugranas. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone devrait faire confiance à Sergi Roberto et Hector Bellerin, l’arrivée d’un nouveau défenseur est à écarter. Cette décision va permettre aux Blaugranas de faire des économies sur un éventuel transfert et de conforter Hector Bellerin. En parallèle, le Barça pourrait se séparer de Memphis Depay et Franck Kessié.