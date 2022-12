FC Barcelone Mercato : Le Barça acte sa décision pour Franck Kessié

Publié par Thomas G. le 23 décembre 2022 à 11:02

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l'international ivoirien, Franck Kessié, est désormais fixé sur son avenir au FC Barcelone.

Le FC Barcelone va devoir trouver des solutions dans les prochaines semaines pour éviter une sanction de la Liga. Les Blaugranas pourraient être interdits de recrutement pour les prochains mercatos en raison de la masse salariale qui ne respecte pas le fair-play financier. Cet hiver, les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient vendre plusieurs joueurs pour régulariser la situation du club. Dans cette optique, l’international ivoirien Franck Kessié et Hector Bellerin étaient sur la sellette.

Cette semaine, le président du Barça a évoqué la situation du défenseur espagnol et de l’ancien capitaine de l'AC Milan. Joan Laporta a déclaré : « Nous sommes maintenant convaincus que Franck Kessié et Hector Bellerin auront un rôle plus important dans cette deuxième partie de la saison. » Le président du FC Barcelone scelle l’avenir des deux joueurs qui devraient donc rester au Barça jusqu’à la fin de la saison. Les Blaugranas ne veulent pas affaiblir le groupe de Xavi pour rester compétitif dans toutes les compétitions. Le Barça peut encore réaliser le triplé en remportant la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue Europa. Xavi veut s’appuyer sur un groupe étoffé pour atteindre ses objectifs en fin de saison.

FC Barcelone Mercato : Le Barça veut sortir de la crise

L’élimination du FC Barcelone en phase de poules de la Ligue des Champions a plongé le Barça dans la crise. Les Blaugranas seraient dans l’obligation de trouver 30 millions d’euros pour éviter une sanction de la part de la Liga dans les prochaines semaines. À l’instar de Franck Kessié et Hector Bellerin, Memphis Depay a également vécu une première partie de saison compliquée au FC Barcelone. L’international néerlandais pourrait être vendu lors du mercato hivernal contre un chèque de 20 millions d’euros. Newcastle serait disposé à payer cette somme pour recruter l’attaquant de 28 ans. Dans le même temps, le Barça devra convaincre Memphis Depay de partir à six mois de la fin de son contrat pour s’engager avec les Magpies.