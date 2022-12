FC Barcelone Mercato : Retournement de situation pour Bellerin

Publié par Jules le 23 décembre 2022 à 21:21

Tandis que le FC Barcelone prépare son mercato hivernal, un nom revient avec insistance au Barça concernant les départs, le latéral Hector Bellerin.

Restera ? Ne restera pas ? cela fait plusieurs semaines que le FC Barcelone souffle le chaud et le froid concernant l'avenir d'Hector Bellerin en Catalogne. Arrivé libre de tout contrat cet été en provenance d'Arsenal, le latéral droit espagnol devait permettre au Barça de renforcer son couloir droit. Cependant, le latéral de 27 ans n'a pas donné une entière satisfaction et a dû se contenter de bouts de matchs pour dévoiler l'entièreté de ses capacités. Trop peu pour réellement briller sous les couleurs des Blaugranas.

Après 5 matchs disputés depuis le début de la saison toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone, le joueur semblait plus que jamais sur un siège éjectable au Barça. C'est d'ailleurs le son de cloche qui revenait ces dernières semaines concernant l'avenir d'Hector Bellerin en Catalogne. Néanmoins, la direction barcelonaise et le coach Xavi auraient réétudié le dossier et se dirigeraient vers une décision plus que surprenante concernant l'ancien latéral droit des Gunners.

FC Barcelone Mercato : Hector Bellerin devrait rester au Barça

Comme l'affirme Mundo Deportivo dans son édition du jour, Xavi aurait pris une décision concernant l'avenir d'Hector Bellerin. Malgré la possible arrivée de Benjamin Pavard en Catalogne, le coach du FC Barcelone aurait décidé de donner une nouvelle chance au latéral droit espagnol, dont le contrat se termine déjà en juin prochain.

Plus que cela, le média espagnol confie même que le FC Barcelone ne serait plus du tout vendeur et n'envisagerait plus de céder Hector Bellerin lors du mercato hivernal, même si un club était intéressé à l'idée de le recruter. Un revirement de situation qui peut s'expliquer par les finances serrées du Barça, mais aussi par le manque de solution dont Xavi dispose à ce poste de la défense.