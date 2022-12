FC Barcelone Mercato : Le Barça fait machine arrière pour un taulier

Publié par Thomas G. le 13 décembre 2022 à 18:05

Interdit de recrutement par la Liga cet hiver, le FC Barcelone pourrait prendre une grande décision concernant l'avenir d'un défenseur.

Avant le début de la deuxième partie de saison, le Barça noue de grandes ambitions. Les hommes de Xavi sont toujours en course pour réaliser un triplé. Dans cette optique, les catalans souhaiteraient se renforcer cet hiver. À l’heure actuelle, le FC Barcelone ne peut pas recruter de nouveaux joueurs et les Blaugranas pourraient se montrer discrets lors du mercato hivernal. En parallèle, le Barça pourrait ainsi privilégier une solution interne pour cette deuxième partie de saison.

Depuis plusieurs semaines, l’international espagnol, Hector Bellerin est annoncé sur le départ. L’ancien défenseur a vécu un retour difficile dans son club formateur et le latéral de 27 ans a enchaîné les contre-performances. Les Blaugranas ont été éliminés en phases de poule de la Ligue des Champions et Hector Bellerin a été pointé du doigt. Le Barça souhaitait se séparer de l’ancien défenseur d’Arsenal mais le dossier a pris une nouvelle tournure cette semaine. Selon les informations de Relevo, une réunion a eu lieu cette semaine entre les représentants d’Hector Bellerin et les dirigeants du FC Barcelone. Suite à cette entrevue, l’international espagnol devrait rester au Barça cet hiver malgré l’intérêt de l’AS Rome et du Betis Séville.

FC Barcelone Mercato : Le Barça pourrait changer ses plans cet hiver

Les dirigeants du FC Barcelone souhaitaient réaliser un nouveau mercato XXL cet hiver pour atteindre leurs objectifs. Les Blaugranas se sont néanmoins heurtés à la Liga et le Barça est actuellement interdit de recrutement. Le FC Barcelone avait opté pour un dégraissage massif de l’effectif de Xavi mais la situation a évolué. Les Blaugranas pourraient finalement conserver Memphis Depay, Franck Kessié et Hector Bellerin afin de garder un groupe étoffé. Cette nouvelle stratégie pourrait également être due aux manques d’offres pour les trois joueurs. L’objectif du Barça sera de relancer Franck Kessié, Memphis Depay et Hector Bellerin avant une éventuelle vente cet été.