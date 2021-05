OL Mercato : Officialisation imminente pour Memphis Depay

Publié par Timothée Jean le 14 mai 2021 à 22:30

Le feuilleton Memphis Depay devrait prendre fin dans les prochaines semaines. Selon les informations de la presse espagnole, le transfert de l’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyonnais au FC Barcelone serait en passe d’être bouclé.

Memphis Depay, la prochaine recrue du FC Barcelone ?

Il y a un an en arrière, l’avenir de Memphis Depay faisait beaucoup jaser. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais était courtisé à l’époque par le FC Barcelone, mais a finalement décidé de poursuivre son aventure à Lyon. Pourtant, son nom était régulièrement annoncé dans le viseur du Barça en quête de renfort offensif. Et cette fois, son transfert en Catalogne est bien parti pour aboutir. C’est en tout cas ce qu’assure la presse espagnole !

D’après les informations du quotidien Marca, l’arrivée de Memphis Depay au FC Barcelone ne fait plus de doutes. Libre de tout contrat à l’issue de la saison, l’attaquant lyonnais aurait déjà donné son accord au Barça pour un transfert cet été. Le média explique en réalité qu’il ne reste plus quelques détails à régler pour le président Joan Laporta, qui négocie en parallèle la signature de Sergio Agüero.

Deux dossiers en phase de finalisation

C’est dans ce sens que le journaliste de Sky Sport, Fabrizio Romano assure que les deux dossiers sont en phase de finalisation et que des officialisations pourraient tomber dans les prochaines semaines. « La priorité de Sergio Agüero est de rejoindre le FC Barcelone. Négociations en cours, contrat potentiel de deux ans (jusqu’en 2023). Il réduira son salaire uniquement pour le Barça, à moins de 10 M€ par an. Discussions finales concernant Depay et Agüero dans les prochaines semaines » a dévoilé le journaliste.

Ainsi, le FC Barcelone, dont les finances sont dans le rouge, a bien manoeuvré sur ces pistes offensives. Le club catalan est bien parti pour s’offrir deux renforts de taille, sans débourser d’indemnité de transfert. Puisque Memphis Depay et Agüero seront libres de tout contrat dès cet été.