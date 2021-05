LOSC Mercato : 25 M€, un accord imminent avec Leicester

Publié par Timothée Jean le 15 mai 2021 à 12:40

Le LOSC est en passe de réaliser une belle vente cet été. Les dirigeants lillois se rapprochent d’un accord avec Leicester City pour le transfert du milieu de terrain Boubakary Soumaré.

LOSC : Boubakary Soumaré à Leicester, c’est imminent !

Bien parti pour remporter le titre de champion de France cette saison, Lille OSC risque de vivre un été mouvementé sur le plan des départs de joueurs. Le club lillois devrait perdre pas mal d’éléments lors du mercato estival et aucun secteur ne devrait être épargné. Le gardien de but Mike Maignan, l’attaquant portugais Renato Sanches, le défenseur Sven Botman et même l’entraineur Christophe Galtier sont susceptibles de quitter le club à la fin de la saison. D’ailleurs, un premier départ semble quasiment acté au sein du club nordiste, celui de Boubakary Soumaré.

En effet, le milieu de terrain devrait quitter le LOSC dans les semaines à venir puisque Leicester City est proche de boucler son transfert. Selon les informations de Sky Sport, un accord entre les deux clubs est sur le point d'être acté pour un transfert avoisinant les 25 millions d'euros.

Le Lillois devrait vers la Premier League la saison prochaine

Sauf énorme rebondissement de dernière minute, Boubakary Soumaré devrait découvrir la Premier League la saison prochaine. Il y a un an il avait été tout proche de signer à Newcastle, mais les prétentions financières des Dogues avaient incité les Magpies à abandonner la piste. Le milieu de terrain avait mis du temps à encaisser ce coup dur, suscitant des frictions entre l'entraineur Christophe Galtier et lui.

Le meilleur de terrain français a disputé cette saison 47 rencontres (toutes compétitions confondues) pour deux passes décisives.