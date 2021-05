Mercato LOSC: Boubakary Soumaré à Leicester, ça se précise

Publié par ALEXIS le 10 mai 2021 à 22:00

Le LOSC va transférer plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival, tant les courtisans se multiplient. Boubakary Soumaré, l’un des cracks de Christophe Galtier est proche de s’engager avec Leicester City en Premier League.

Mercato LOSC : Soumaré d'accord avec Leicester

Mike Maignan, Burak Yilmaz, Jonathan David ou encore Renato Sanches ne sont pas les seuls joueurs du LOSC sur le départ au mercato estival. Boubakary Soumaré (22 ans) a également séduit des clubs anglais, dont Leicester City. Le milieu de terrain a donné son accord pour rejoindre les Foxes. RMC Sport croit savoir que les dirigeants britanniques ont même déjà entamé les négociations avec Lille OSC pour le transfert du Franco-Sénégalais. Selon la Radio sportive, les discussions ont commencé avec le club leader de la Ligue 1 autour d’une indemnité de transfert fixée à 25 M€.

Formé au PSG et révélé à Lille OSC, quel Soumaré à Leicester ?

Boubakary Soumaré est un milieu de terrain défensif formé au PSG de 2006 et 2017. Il a ensuite évolué dans toutes les catégories de jeunes du club de la capitale avant de partir à Lille LOSC en 2017 sans avoir disputé de match avec l'équipe professionnelle de Paris. Le natif de Seine-Saint-Denis totalise 110 matches sous le maillot des Dogues pour un but et 3 passes décisives réalisés.

Sa valeur marchande est estimée à 23 M€ sur le marché des transferts. Cette saison, il a disputé 41 matches toutes compétitions confondues, dont 30 en Ligue 1, 8 en phase de poule de la Ligue Europa et 3 en coupe de France. International Espoir français, Boubakary Soumaré compte 4 sélections.