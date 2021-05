OM Mercato : Sacrée annonce de Rongier pour son avenir

Publié par Ange A. le 16 mai 2021 à 03:30

Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier dispose encore de trois années de contrat avec l’ OM. Si son avenir ne parait pas menacé, le milieu de terrain n’exclut pas un départ.

Rongier confirme une tendance pour l’été

L’Olympique de Marseille va perdre plusieurs éléments lors de la prochaine fenêtre des transferts. Une dizaine de joueurs en fin de contrat parmi lesquels Thauvin, Germain, Nagatomo et autres Cuisance vont quitter le club. Outre ces cas, certains comme Bendetto et Kamara pourraient également partir cet été. Une tendance encore confirmée dans les colonnes de La Provence par Valentin Rongier. « Ceux qui restent se demandent un peu quel sera l'effectif. On connaît à peu près les têtes qui vont rester, celles qui ont une valeur marchande et sont clairement sur le marché. Cette année, le remaniement de l'effectif sera lourd par rapport aux autres années », a d’abord lâché le milieu de terrain avant d’évoquer son cas personnel.

Valentin Rongier jette un froid sur son avenir avec l’ OM

Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024, Valentin Rongier est également ouvert à un départ de Marseille. « Franchement, il me reste trois ans de contrat, je me sens bien ici, je suis heureux, j’ai un cadre de vie magnifique. Après, on ne décide pas de tout dans le foot. Si une équipe met 25 ou 30 millions sur Rongier (sic) et que le président me dit qu’il a besoin d’argent... Ça dépend du projet, de plein de choses. Dans ma tête, je ne suis vraiment pas parti du tout », a confié le milieu de l’ OM. Comme pour dire que personne ne sera épargné lors de la prochaine fenêtre des transferts à Marseille.