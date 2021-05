OM Mercato : Une opération dégraissage en vue cet été ?

Publié par Ange A. le 14 mai 2021 à 23:30

À deux journées de la fin du championnat, l’ OM n’a pas encore assuré sa place pour l’Europe. Déçu par certains éléments, Jorge Sampaoli a décidé de les écarter pour ce sprint final. Lesquels vont prendre la porte une fois la saison terminée.

Un exode massif annoncé à l’ OM cet été

Selon les informations de L’Équipe, la direction de l’Olympique de Marseille va offrir plusieurs contrats professionnels à ses jeunes. Pour les dirigeants olympiens, il sera question de compenser certains départs en attendant quelques recrues. En fin de contrat, plusieurs joueurs de l’effectif professionnel vont en effet quitter l’ OM au terme de la saison. Florian Thauvin a décidé de rejoindre les Mexicains des Tigres de Monterrey. Le mystère demeure entier sur la prochaine destination de Valère Germain, Yuto Nagatomo et d’autres joueurs en fin de bail. À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara devrait également prendre la porte. Sa vente pourrait rapporter jusqu’à 40 millions d’euros au club provençal. Courtisé en hiver, Duje Caleta-Car ne sera pas également retenu en cas d’offre satisfaisante.

Les premiers indésirables de Sampaoli déjà connus

En attendant un mercato qui s’annonce agité, l’Olympique de Marseille veut sécuriser sa place en Coupe d’Europe. Actuel 5e de Ligue 1, l’ OM n’a plus droit à l’erreur à deux journées de la fin. À en croire les informations de RMC Sport, Jorge Sampaoli a décidé de se passer de quatre éléments de son groupe jusqu’à la fin de la saison. Le technicien argentin aurait ainsi écarté Valère Germain, Michaël Cuisance, Saîf-Eddine Khaoui et Christopher Rocchia. Les trois premiers cités vont se contenter d’exercices en salle pour entretenir la forme. Quant à Rocchia, il a été renvoyé chez les jeunes. La saison est d’ores et déjà terminée pour ces quatre éléments en fin de contrat.