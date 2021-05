PSG Mercato : Un coup à jouer avec Lewandowski cet été ?

Publié par Ange A. le 16 mai 2021 à 10:00

Avec le flou autour de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain envisage de recruter Robert Lewandowski cet été. La saison terminée en Allemagne, l’attaquant du Bayern Munich serait disposé à changer d’air.

La piste Lewandowski pour la succession de Mbappé au PSG

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas lâché sa réponse à ses dirigeants. Lesquels envisageraient comme rarement par le passé une vente de leur attaquant cet été. Prétendant de longue date du buteur parisien, le Real Madrid serait à l’affût pour le recruter. Du côté du board parisien, une short-list a déjà été établie en cas de transfert de Mbappé. Si le nom de Mohamed Salah revient avec insistance, L’Équipe assure que Leonardo a également coché le nom de Robert Lewandowski. L’avant-centre de 32 ans vient de remporter un nouveau titre en Bundesliga en terminant meilleur buteur du championnat.

Des chances pour Paris dans ce dossier à 60 M€

Le Bayern Munich ne compte pas lâcher son serial buteur encore sous contrat jusqu’en 2023. Mais pour le quotidien sportif, le Polonais (118 sélections/66 buts) songerait de plus en plus à un départ de la Bavière. De nouveau sacré champion d’Allemagne, l’ancien du Borussia voudrait relever un nouveau challenge à l’étranger à en croire le journal. « Sauf que le principal intéressé n’est pas forcément dans le même état d’esprit. Il réfléchit actuellement à donner un autre tour à sa carrière. Il estime que c’est le moment ou jamais pour relever un dernier challenge dans un grand club étranger », peut-on lire. Pour le journal, le Paris Saint-Germain remplit toutes les cases pour recruter le buteur polonais. Au niveau du standing, des ambitions et des garanties financières, Paris se présente comme un candidat crédible. Mais comme le souligne le média spécialisé, le PSG compte financer l’arrivée de Lewandowski avec une partie des fonds issus de la vente de Mbappé. La valeur marchande du Bavarois est estimée à 60 millions d’euros sur Transfermarkt.