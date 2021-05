OL Mercato : PSG, revirement fracassant pour Memphis Depay ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 mai 2021 à 15:16

Alors que Marca, annonçait que Memphis Depay et le Barça avaient trouvé un accord, une information contradictoire relance le PSG, l'autre club intéressé par le buteur de l'Olympique Lyonnais

OL Mercato : L’avenir de Memphis Depay directement lié au cas Koeman ?

Arrivé à l'OL en janvier 2017 contre une enveloppe de 25 millions d’euros, bonus compris, Memphis Depay s’apprête à faire ses adieux au club de Jean-Michel Aulas. En fin de contrat, l’international néerlandais a refusé l’offre de prolongation de l'Olympique Lyonnais, souhaitant rejoindre Ronald Koeman au FC Barcelone. D’après les informations du quotidien espagnol Marca, le joueur de 27 ans est sur le point de voir son rêve devenir réalité puisqu’il est parvenu à un accord avec le club catalan.

Toutefois, cet accord reste conditionné à l'avenir de l’entraîneur néerlandais sur le banc des Blaugranas. Si l’ancien sélectionneur des Pays-Bas (2018-2020) reste en poste, son jeune compatriote le rejoindra cet été. Du côté de la Catalogne, les médias assurent pourtant que le fauteuil de Koeman n’est pas totalement garanti pour la saison prochaine.

Le Barça négocie avec Xavi pour la succession de Koeman

En effet, d’après les indiscrétions de ces dernières heures du média catalan Diari ARA, Joan Laporta et Xavi Hernandez ont une réunion prévue dans les prochains jours. Après avoir rencontré Ronald Koeman jeudi pour évoquer la saison du club culé et éventuellement la saison à venir, le nouveau président barcelonais continue d’étudier toutes les options. Et selon la publication, l’ancien milieu de terrain du Barça est attendu ce lundi en Catalogne pour rencontrer Laporta afin d’évoquer les contours d’une éventuelle arrivée.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec Al-Saad, le champion du monde 2010 dispose tout de même d’une clause libératoire tacite en cas d’offre ferme du Barça. L’autre journal catalan Sport confirme l’info et explique que Joan Laporta, qui n’avait pas choisi Koeman, négocie avec Xavi Hernandez afin de l’installer sur le banc pour la saison prochaine.

Un départ de l’actuel entraîneur barcelonais ruinerait les chances de Memphis Depay de débarquer au Camp Nou cet été. Koeman étant celui qui veut absolument son compatriote au Barça. Jean-Michel Aulas, président de l’OL, et le PSG pourraient avoir une carte à jouer sur ce dossier dans les semaines à venir.