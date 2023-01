FC Barcelone Mercato : Le Barça prêt à lâcher Memphis Depay

Publié par Jules le 18 janvier 2023 à 18:45

Tandis que l'avenir de Memphis Depay au FC Barcelone fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, le dénouement serait proche pour l'attaquant du Barça.

Memphis Depay n'a jamais été aussi proche d'un départ du FC Barcelone. En effet, le Néerlandais devrait quitter la Catalogne dans les prochains jours, lui qui n'entre plus dans les plans de Xavi au Barça. Avec seulement deux apparitions en Liga depuis le mois d'août, l'ancien joueur de l'OL est poussé vers la sortie par les Blaugranas et pourrait rebondir en Espagne, où l'Atlético Madrid serait très intéressé à l'idée de s'offrir l'international néerlandais durant le mercato hivernal.

Le FC Barcelone pourrait être le grand perdant dans cette affaire. En effet, les Blaugranas ne veulent pas laisser leur attaquant partir libre en fin de saison, lui dont le bail au Barça arrive à expiration en juin prochain. Pour rentrer dans ses frais, le club catalan voulait récupérer au moins 7 millions d'euros dans la transaction, ou bien un joueur en échange. Finalement, l'opération pourrait être bien moins onéreuse pour l'Atlético Madrid qui serait proche de conclure ce dossier chaud du mois de janvier.

FC Barcelone Mercato : Memphis Depay va signer à l'Atlético contre 3 millions d'euros

Depuis plusieurs jours, l'avenir de Memphis Depay semble s'écrire du côté de l'Atlético Madrid. En effet, le souhait du joueur est de quitter le FC Barcelone au plus vite pour s'engager avec les Colchoneros dans la foulée. Un souhait qui pourrait vite être exaucé pour l'attaquant du Barça qui se serait déjà mis d'accord avec le club madrilène dans le cadre d'une arrivée dans les prochaines semaines, selon Fabrizio Romano.

Toujours selon les informations du journaliste italien, les négociations seraient bientôt bouclées entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Le Barça, qui attendait plus de 7 millions d'euros pour lâcher le joueur, aurait finalement revu ses exigences à la baisse et pourrait se mettre d'accord avec les Colchoneros pour un prix avoisinant les 3 millions d'euros.