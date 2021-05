PSG Mercato : Un gardien du Paris SG annonce son départ !

Publié par JEAN-LUC D le 16 mai 2021 à 19:00

Le mercato estival n’ouvre ses portes que le 9 juin prochain. Les lignes bougent cependant déjà dans les états-majors des clubs. Au PSG, l'entraîneur Mauricio Pochettino pourrait faire sans l’un de ses gardiens de but pour la saison prochaine.

PSG Mercato : Marcin Bulka sollicite un prêt

Si Keylos Navas et Sergio Rico sont intouchables au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, ce n’est pas le cas de tous les autres gardiens de but du Paris Saint-Germain. Arrivé libre en 2019 en provenance de Chelsea, Marcin Bulka n’a pas encore trouvé sa place au PSG. Sous contrat jusqu’en 2025, le gardien de but polonais ne veut pas brûler les étapes ou se précipiter.

À 21 ans, Bulka veut encore apprendre avant de revenir un jour au PSG pour gagner du temps de jeu. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, le natif de Ptock demande à Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain de le laisser partir en prêt une nouvelle fois la saison prochaine.

« J’ai encore un contrat qui est valable quatre ans (2025), j’aimerais vraiment effectuer un autre prêt, pouvoir jouer régulièrement et grimper échelon par échelon. Pour la saison prochaine, ce que je veux, c’est être gardien numéro 1, et jouer tous les matches », a déclaré l’ancien pensionnaire de Chelsea.

PSG : Quelle destination pour Marcin Bulka ?

Prêté à la Berrichonne de Châteauroux en janvier dernier pour engranger du temps de jeu, après un premier prêt à Carthagène (2e division espagnole où l'expérience a tourné court, Marcin Bulka n'a pas réussi à faire maintenir le club en Ligue 2. Le portier international espoir polonais va donc faire son retour à Paris à la rentrée.

« Le championnat français me plaît et j’aimerais bien y rester. Maintenant, mon choix se portera toujours sur ce qu’il y a de mieux pour moi et si la meilleure opportunité pour moi c’est un club européen, un club voisin de la France, j’irai là-bas sans problème », a expliqué le protégé de Pochettino. Reste maintenant à savoir dans quel club Bulka va rebondir la saison prochaine.