Si le mercato estival s'est clôturé le 1er septembre et que quatre journées de championnat se sont déjà écoulées, Florent Ghisolfi dresse un premier bilan.

Peu d'arrivées mais beaucoup de départs à l'OGC Nice

Le mercato laisse un sentiment "de frustration" à Florent Ghisolfi, directeur sportif de l'OGC Nice. Si le club peut se targuer d'avoir acté de nombreux départs, 13 au total, et renflouer ses caisses, côté arrivées, c'est relativement calme, avec seulement trois nouveaux venus (Boga, Sanson, Perraud). "On a installé de la stabilité dans l’effectif en conservant tous nos joueurs majeurs, et apporté de la maturité", confie-t-il dans un entretien accordé à Nice-Matin.

Des joueurs majeurs, dont font partie Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram, scrutés de près dans ce mercato estival, mais qui restent finalement liés à Nice pour la saison. "C'était la priorité de pouvoir les conserver, et au bout c'est notre meilleur recrutement. On est en présence de joueurs qui aiment le club, qui se voyaient encore passer une étape avec l'OGC Nice. Ils bénéficient également d'entourages très stables, il y a eu beaucoup de communication entre les parties et je remercie aussi le propriétaire qui nous offre cette possibilité."

La quête absolue d'un gardien d'expérience

Débarqué à Nice l'été dernier, Kasper Schmeichel a quitté la Côte d'Azur le dernier jour du mercato, pour s'engager à Anderlecht cinq jours après. La direction du Gym n'a pas mis longtemps à lui trouver son digne successeur, en la personne de Marcin Bulka. "On connaissait notre chance d'avoir un gardien de but de grande qualité, il faut savoir prendre le risque de le lancer. Développer de jeunes joueurs fait partie de notre projet, Marcin en est un très bon exemple", précise Florent Ghisolfi.

Au poste de numéro 2, la possible arrivée de Hugo Lloris a pris de l'ampleur sur la toile. Si elle a été aussitôt démentie par le directeur sportif du Gym, elle n'en reste pas moins une possibilité à l'avenir. "Nous n’avons jamais imaginé, sportivement et financièrement, la possibilité que Hugo vienne en numéro 2 à Nice. Mais c'est un enfant du pays, il aime le club. C’est un projet qui peut lui correspondre dans le bon timing. On l’a dans un coin de la tête."

La priorité actuelle confirmée par Florent Ghisolfi reste Salvatore Sirigu. L'ancien gardien du PSG s'entraîne actuellement avec le groupe niçois. "C'est un profil positif par son expérience, le leadership, ses valeurs. Le côté italien qui parle français, sa connaissance de la Ligue 1 est aussi un plus par rapport à notre staff. Maintenant il faut voir où il en est physiquement, un numéro 2 doit être performant si on fait appel à lui."