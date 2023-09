Alors que le mercato estival a fermé ses portes le 1er septembre dernier, le Gym vient d'officialiser l'arrivée d'une star dans les buts.

Mercato OGC Nice : Salvatore Sirigu s'engage officiellement au Gym

L'OGC Nice tient la doublure de Marcin Bulka. À l'essai depuis deux semaines au Gym où il a participé aux entraînements, Salvatore Sirigu a convaincu les dirigeants niçois de miser sur lui cette saison. Le Gym a officialisé la nouvelle ce lundi via un communiqué officiel publié sur son site internet, et Florent Ghisolfi s'est montré très heureux de la signature de son nouveau portier.

"Depuis 2 semaines, Salvatore nous montre son humilité, son sens du collectif et sa détermination de rejoindre l’OGC Nice. Il a bien récupéré de sa blessure. Il va occuper le rôle de numéro 2, pour apporter son expérience et accompagner Marcin Bulka et Teddy Boulhendi dans leur progression. C’est une satisfaction de l’accueillir dans un club qui va lui aller comme un gant."

190 matchs en Ligue 1 pour Salvatore Sirigu avec le PSG

Au-delà d'avoir trouvé une doublure à Marcin Bulka, l'OGC Nice est allée chercher un gardien d'expérience qui connaît très bien le championnat de France puisque Salvatore Sirigu comptabilise un total de 190 matchs disputés avec le PSG en Ligue 1. Dans le vestiaire, le portier italien aura un rôle à jouer, d'abord auprès des jeunes aiglons, mais surtout vis-à-vis de Marcin Bulka, âgé de seulement 23 ans, et considéré comme le gardien numéro 1 du Gym cette saison.

Le Polonais pourra s'appuyer sur les précieux conseils de Sirigu pour progresser, et faire gagner des points à son équipe cette saison. À l'image de son équipe, Marcin Bulka répond largement aux attentes de ses dirigeants sur ce début d'exercice.