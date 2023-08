En ouverture de la 1re journée de Ligue 1, l'OGC Nice recevait le Lille OSC. Découvrez la réaction de Francesco Farioli, l'entraîneur du club azuréen.

OGC Nice-LOSC : Francesco Farioli proche d'un succès pour sa première en Ligue 1

La victoire s'est jouée à quelques minutes. En ouverture de la première journée de Ligue 1, l'OGC Nice recevait le LOSC à l'Allianz Riviera. Dans cette rencontre opposant deux candidats au top 5, la première période a tourné à l'avantage des Aiglons. Malgré le départ de Kasper Dolberg ou Andy Delort sur le front de l'attaque, les locaux ont pu compter sur Gaëtan Laborde.

Alors que les Lillois cherchaient à bloquer le jeu, l'ancien joueur de Bordeaux surgit à la 19ème minute. Il a suffi d'une passe manquée par Rémy Cabella pour lancer sa saison. Le ballon est récupéré par Khéphren Thuram qui sert Terem Moffi. L'attaquant nigérian décale ensuite Laborde sur le côté droit. Le buteur français anticipe la sortie de Lucas Chevalier, le portier du LOSC et le trompe d'un subtil ballon piqué (1-0, 19'). À la mi-temps, l'OGCN garde son avantage et peut s'estimer heureux de sa prestation. Le club azuréen s'est montré plus efficace que les Dogues.

Le LOSC revient dans les arrêts de jeu

Les hommes de Paulo Fonseca se sont révéillés sur les dernières minutes. Malgré l'absence de Samuel Umtiti, Adam Ounas et Tiago Djalo, ils ont mis la pression à des Aiglons défensifs. Terem Moffi a réalisé un énorme travail pour contenir les attaques nordistes, gênant les joueurs adverses. Mais à la 93ème minute, Bafodé Diakité place une tête croisée sur un coup franc d'André Gomes. Le coup de casque trompe Marcin Bulka, ça fait 1-1 entre Nice et Lille ! Scénario cruel pour les locaux qui tenaient leur première victoire à domicile de la saison.

Pour Francesco Farioli, le coach du Gym, c'est une grande frustration : « Nous avons défendu quelques mètres plus bas mais avec une grande organisation, un grand esprit de sacrifice, en équipe, collectivement. Nous sommes déçus de ne pas l’avoir emporté à la maison parce qu’à deux minutes de la fin, il manquait vraiment peu de chose pour gagner » a-t-il lâché en conférence de presse. L'Italien n'est pas passé loin d'une victoire pour sa première en Ligue 1. Il aura l'occasion de se rattraper lors de la 2ème journée, et un déplacement sur la pelouse du FC Lorient.