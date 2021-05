ASSE : Paris ou Lille, le favori de Claude Puel pour le titre

Publié par Ange A. le 17 mai 2021 à 03:30

Le Lille OSC a connu un coup d’arrêt dimanche contre l’AS Saint-Étienne lors de la 37e journée. Coach de l’ ASSE, Claude Puel s’est prononcé sur le duel pour le sacre entre le LOSC et le PSG.

Le LOSC cale contre l’ASSE, le PSG en embuscade

La saison 2020/2021 connaîtra son champion au terme de l’ultime journée. Leader du championnat, le Lille OSC a été contraint au partage des points dimanche par l’AS Saint-Étienne. Les Dogues et les Verts se sont séparés sur un score vierge (0-0) à Pierre-Mauroy. Un résultat qui met davantage le club nordiste sous pression. S’il garde sa place de leader, Lille doit s’imposer à Angers lors de la dernière journée pour s’éviter une énorme désillusion. Large vainqueur de Reims, le Paris Saint-Germain ne compte plus qu’un point de retard sur le LOSC. Satisfait de la prestation de ses poulains, Claude Puel s’est livré sur la rude bataille entre Lillois et Parisiens pour le titre. Ancien entraîneur de Lille (2002-2008), il souhaite voir le LOSC remporter la Ligue 1.

Claude Puel affiche sa préférence pour le LOSC

« J’espère sincèrement que Lille sera champion parce qu’ils le méritent, après une saison pleine et régulière. Ça serait sympa de les voir récompensés, mais c’était important pour nous de ne pas galvauder ce match », a confié le coach de Saint-Étienne en conférence de presse. S’il croit en un sacre du LOSC, Claude Puel espère finir une saison pénible sur une bonne note. Après avoir acquis le maintien, le technicien castrais veut finir dans la première moitié de saison avec l’ASSE, actuelle 11e du championnat. « C’est important de bien terminer cette saison et de montrer les progrès réalisés. Au-delà des aspects techniques et tactiques, on a progressé au niveau de l’esprit de compétition. C’est une saison très difficile mais formatrice », a expliqué le coach des Verts.