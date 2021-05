PSG : Une piste allemande pour la succession de Florenzi

Publié par Ange A. le 17 mai 2021 à 07:30

Prêté avec option d’achat par la Roma, Alessandro Florenzi devrait quitter le PSG au terme de la saison. Le club de la capitale aurait un joli coup à jouer en Allemagne en cas de départ de l’Italien.

Le sort de Florenzi déjà scellé à Paris ?

Suite au départ de Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain a recruté Alessandro Florenzi pour le remplacer. Le latéral italien est arrivé dans le cadre d’un prêt avec option d’achat estimée à 8 millions d’euros en provenance de la Roma. Après des débuts prometteurs avec le PSG, l’arrière droit a fini par rentrer dans les rangs. Ses récentes performances, notamment contre Manchester City auraient scellé son sort dans la capitale. Sauf surprise, il ne sera pas conservé par le champion de France en titre. À défaut de retourner à la Roma, avec qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2023, l’international Italien est annoncé à l’Inter Milan. Les médias transalpins indiquent en effet qu’Antonio Conte, le coach des Nerazzurri, s’intéresse à son profil.

Une pépite de Bundesliga pour remplacer Florenzi au PSG

Alors qu’Alessandro Florenzi se dirige vers la sortie, la direction du Paris Saint-Germain prospecte déjà sur le marché pour son futur numéro1 au poste d’arrière droit. Pour France Football, le PSG ferait bien de s’intéresser à Nordi Mukiele. Pensionnaire du RB Leipzig, le latéral français est décrit par le magazine comme un « joueur polyvalent, solide défensivement, propre balle au pied, en pleine évolution ». La source note également que l’ancien Montpelliérain est « devenu un joueur de haut niveau sous Julian Nageslmann, très actif au pressing, solide dans les duels et qui sait aussi se montrer disponible et amener le danger dans la surface adverse ». Cette saison, il a disputé 39 matchs avec Leipzig pour 4 buts et 2 passes décisives. Encore sous contrat jusqu’en 2023, le défenseur de 23 ans est coté à 23 millions d’euros sur Transfermarkt.