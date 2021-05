ASSE Mercato : Décision en vue pour Debuchy et Hamouma

Publié par ALEXIS le 18 mai 2021 à 13:00

Claude Puel va rapidement devoir prendre une décision concernant les joueurs en fin de contrat à l’ ASSE, notamment Mathieu Debuchy et Romain Hamouma. Le coach et manager général du club ligérien a donné rendez-vous aux deux trentenaires cette semaine.

ASSE : une saison supplémentaire pour Hamouma et Debuchy ?

Plusieurs joueurs de l’ ASSE sont en fin de bail en juin 2021. Claude Puel se prépare à communiquer sur la décision de la direction stéphanoise. Outre Romain Hamouma (34 ans) et Mathieu Debuchy (35 ans), Kévin Monnet-Paquet (32 ans) est également concerné. L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne avait promis, avant le déplacement à Lille, que la décision officielle du club sur les trois joueurs devait être prise cette semaine, avant le dernier match contre le Dijon FCO, dimanche (21h).

En attendant la réponse de Claude Puel sur l’avenir d’Hamouma, Debuchy et Monnet-Paquet, le compte Twitter Sainté Inside a fait savoir qu’aucune proposition de prolongation ne devrait être faite aux trois vétérans. Les deux premiers espèrent pourtant poursuivre l’aventure à l’ ASSE. Selon Le Progrès, un contrat d'une saison supplémentaire pourrait être proposé à Hamouma et Debuchy, « avec une baisse de salaire ». Ils seraient d'ailleurs disposés à faire ce sacrifice pour rester, vu la situation économique actuelle.

Deux joueurs investis à l'AS Saint-Étienne

Rappelons que Mathieu Debuchy est le capitaine des Verts cette saison, après le départ à la retraite de Loïc Perrin. Arrivé dans le Forez en janvier 2018 en provenance d’Arsenal, il s’est imposé comme un cadre du vestiaire et un leader sur le terrain. Il a disputé 97 matchs avec l' ASSE, toutes compétitions confondues, pour 12 buts et 7 passes décisives. Quant à Romain Hamouma, il est le 3e meilleur buteur des Verts cette saison, avec 6 buts en 29 matchs en Ligue 1 disputés, derrière Wahbi Khazri et Denis Bouanga (7 buts chacun).

Évoluant sous le maillot de l’ ASSE depuis juillet 2012, l’attaquant natif de Montbéliard est l’actuel meilleur buteur des Stéphanois encore en activité. En 298 matchs disputés sous le maillot des Verts, il a marqué 60 buts et délivré 47 passes décisives. Comme quoi, Hamouma est un joueur décisif qui est resté neuf saisons consécutives à l’AS Saint-Étienne.