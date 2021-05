ASSE Mercato : Khazri vers une destination inattendue ?

Publié par Ange A. le 07 mai 2021 à 06:00

Un temps classé parmi les indésirables de Claude Puel, Wahbi Khazri est d’un apport considérable pour l’ ASSE. À deux ans de l’expiration de son contrat, l’attaquant tunisien voit un de ses anciens clubs lui ouvrir la porte.

Wahbi Khazri de retour au top avec l’ ASSE

Précieux sur cette fin de saison, Wahbi Khazri est l’un des artisans du maintien de Saint-Étienne en Ligue 1. Comme l’ ASSE, l’avant-centre tunisien a vécu une saison compliquée. Il faisait notamment partie des joueurs annoncés sur le départ en début de saison. Il avait d’ailleurs attendu la 6e journée pour que Claude Puel fasse appel à lui. De nouveau indispensable, le Tunisien est le co-meilleur buteur des Verts cette saison avec 7 réalisations, à égalité avec le Gabonais Denis Bouanga. Au vu de son retour en forme, Khazri voit son nom associer à certaines écuries. La dernière en date est le futur champion de National. Un responsable des socios du Sporting Club de Bastia pousse pour le retour de l’attaquant de 30 ans en Corse.

Un retour en Corse évoqué pour Khazri

Secrétaire de l’association Socios Etoile Club Bastiais, Guillaume Longo rêve de revoir Wahbi Khazri sous la tunique du club corse. Pour le responsable, l’attaquant de l’ ASSE est resté très attaché aux valeurs du Sporting et est toujours un enfant du club. En témoignent ses « dons conséquents au club » et son adhérence à l’association des socios. Autant de facteurs qui rendent possible le retour de Khazri, natif de la région. « Sur le principe de faire revenir des anciens joueurs, je ne suis pas contre oui. A choisir, je prends Wahbi Khazri, ce serait avec plaisir […] Après il faut voir s’ils acceptent et si c’est possible financièrement […] S’il souhaite un jour reporter le maillot bleu, il est le bienvenu. Je pense que c’est un vrai amoureux du Sporting Club de Bastia », a confié Guillaume Longo selon les propos relayés par Soccer Populaire.

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en 2018, l’international tunisien est encore sous contrat jusqu’en 2022. Sa valeur marchande est estimée à 4 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Reste plus qu’à savoir si Bastia, promu en Ligue 2, va tenter ce coup pour la saison prochaine.