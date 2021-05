LOSC Mercato : Galtier vers un accord avec l’OGC Nice ?

Publié par Timothée Jean le 18 mai 2021 à 16:30

Qui entraînera l'OGC Nice la saison prochaine ? Plus les jours passent, plus l'hypothèse de voir Christophe Galtier au Gym prend de l’ampleur. L’entraîneur du LOSC serait même tenté par l’offre du club lillois.

LOSC : Christophe Galtier proche d’un accord avec Nice ?

C'est une information qui peut suprendre, Christophe Galtier pourrrait rebondir au Gym la saison prochaine. L'entraîneur français et le LOSC sont très bien placés dans la course au titre. Leaders du championnat avec un point d’avance sur le PSG, les Dogues devront s’imposer à Angers samedi prochain (18h) pour remporter le sacre suprême. Mais outre la course au titre de champion de France, l’avenir de Christophe Galtier anime aussi l’actualité du club nordiste.

Alors que le coach lillois est annoncé sur le départ à une année de la fin de son contrat, plusieurs écuries ont déjà fait part de leur intérêt. Ces derniers mois, le technicien du LOSC est annoncé avec insistance à l'Olympique Lyonnais. Cependant, il semblerait que les dirigeants de l’OGC Nice aient effectué une avancée significative sur cette piste. Selon les informations de Sky Sport, Christophe Galtier a reçu une « offre officielle » de la part de la direction du Gym. Toujours selon la source, le patron du banc lillois serait même « tenté » par le défi proposé par le club azuréen. Des discussions seraient en cours afin de trouver un accord entre les deux parties dans les prochaines semaines.

Un gros danger se précise

Si l’information se confirme, l'OGC Nice pourrait alors rafler la mise face à ses concurrents. En fin de contrat en juin 2022 avec le LOSC, Christophe Galtier est aussi associé à l’Olympique Lyonnais pressenti pour l’accueillir en cas de départ de Rudi Garcia. Intéressé par le profil de l’ancien entraîneur des Verts, Naples est aussi engagé dans le dossier. Le club napolitain voudrait s’attacher ses services en remplacement de Gennaro Gattuso. Les Napolitains seraient même en train de jeter toutes leurs forces dans la bataille pour tenter de dévier le coach lillois de son destin en Ligue 1.