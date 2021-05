ASSE Mercato : L'OGC Nice fonce sur un attaquant de Sainté !

Publié par ALEXIS le 18 mai 2021 à 18:30

L’OGC Nice a coché le nom d’un joueur de l’ ASSE en vue du prochain mercato estival. Ce dernier est inscrit sur la liste des cibles des Aiglons pour la saison 2021-2022.

ASSE : négociations entre l'OGC Nice et Hamouma

En fin de contrat à l’ ASSE, Romain Hamouma intéresse l’OGC Nice. Le club azuréen est en embuscade pour recruter l’attaquant de 34 ans sans payer d’indemnité de transfert. L’intérêt des Aiglons pour ce dernier est confirmé par l'insider Mohamed Toubache-Ter. La direction niçoise est en négociations avec le joueur de l’AS Saint-Étienne selon la source, et « les échanges sont plutôt positifs ». En effet, l’OGC Nice compte sur Romain Hamouma pour apporter « son expérience et encadrer la jeunesse niçoise » selon les explications de Toubache-Ter. Parlant d'expérience, il a porté le maillot du SM Caen en Ligue 2 (en 2009-2010), puis en Ligue 1 entre 2010 et 2012. Depuis juillet 2012, il joue dans l'élite sous le maillot de l' ASSE. Il compte 306 matchs en L1 et 35 matchs en L2.

Retrouvailles entre Hamouma et Galtier à Nice ?

Romain Hamouma pourrait débarquer à l’OGC Nice en même temps que Christophe Galtier. L'actuel entraîneur du LOSC est aussi courtisé par le club du milliardaire britannique Jim Ratcliffe. En effet, le natif de Montbéliard a joué sous les ordres du coach des Lillois entre 2012 et 2017. Et Galtier a toujours compté sur le polyvalent joueur offensif pendant les cinq saisons de collaboration à l' ASSE. À moins d’un mois de l’ouverture du mercato estival, c'est la période des spéculations et tout revirement semble possible. Il y a quelques jours, Romain Hamouma a été annoncé vers un championnat exotique dans le Golfe où il aurait reçu une offre irrésistible.