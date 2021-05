OGC Nice Mercato : un gros flop déjà sur le départ ?

Publié par Melvin le 19 mai 2021 à 11:45

Actuel 9e de Ligue 1, l'OGC Nice vit une saison sans saveur. Une nouvelle fois défait à domicile par le RC Strasbourg (2-0), le club azuréen est assuré de ne pas disputer la coupe d'Europe pour une seconde année consécutive. Fort de ce constat, INEOS, propriétaire du club, veut taper du poing sur la table cet été. Outre la recherche d'un nouveau coach, le club présidé par Jean-Pierre Rivière va identifier les raisons de cet échec. Plusieurs joueurs en difficultés pourraient prendre la porte de sortie.

Nice Mercato : Kasper Dolberg plus que jamais sur le départ ?

Premier en date, Kasper Dolberg. Selon les informations de Foot Mercato, il est fort probable que les dirigeants de l'OGC Nice chercheront à se débarrasser du buteur danois, cet été. Recruté pour la somme de 20 millions d'euros, l'international Danois ne s'est jamais imposé au sein du club niçois. Après une première saison en dents de scie l'année dernière, le natif de Sikeborg n'a marqué que cinq petits buts en 24 rencontres. Un rendement bien trop faible par rapport à la somme investie sur l'ex-joueur de l'Ajax. De plus, ce dernier s'est vu reléguer dans la hiérarchie des buteurs par Amine Gouri, l'une des belles satisfactions de la saison. Son salaire proche des 3 millions d'euros annuels pourraient être un frein malgré la belle cote que conserve Kasper Dolberg en Allemagne ou en Angleterre.

Une mauvaise nouvelle dans le dossier Christophe Galtier

En plus de plancher sur la composition de l'effectif niçois la saison prochaine, la direction azuréenne cherche à convaincre Christophe Galtier de devenir l'entraîneur de l'OGC Nice. Ce dernier est courtisé. En plus des aiglons, l'OL ou encore Naples veulent s'attacher les services du technicien français. Et il se pourrait bien que le natif de Marseille s'éloigne de la Côte d'Azur au profit de l'Italie. En effet, selon les informations d'Il Mattino, Naples a fait une proposition concrète à l'actuel entraîneur du LOSC. Le club présidé par Aurelio De Laurentiis a proposé deux années de contrat, ainsi qu'un salaire de 2,5 M€ à l'année, en plus d'un bonus à l'entraîneur français.