OM Mercato : Longoria pousse pour le Brésilien Gerson

Publié par ALEXIS le 19 mai 2021 à 11:30

À trois semaines de l'ouverture du mercato estival, l' OM a entamé les négociations pour le transfert de Gerson, un milieu de terrain dont le profil correspond parfaitement à celui recherché par Jorge Sampaoli.

L’ OM est déjà très actif pour le prochain mercato car Pablo Longoria a promis à Jorge Sampaoli de renforcer son équipe avec des joueurs au profil désiré. Et le Brésilien Gerson est l’un des joueurs désignés par le nouvel entraîneur des Phocéens. Ce dernier a sorti son carnet d’adresses afin d'accélérer le transfert du milieu de terrain de Flamengo. Ancien coach de l’Atlético Mineiro (Brésil), Jorge Sampaoli connaît bien Gerson et compte jouer de ses relations pour le recruter cet été.

D’après les informations de L’Équipe, l’ OM a entamé les négociations avec les représentants du joueur de 24 ans, dont son père Marcao. Ce dernier « a participé aux discussions, samedi dernier avec en face, Tulio de Melo, ancien attaquant de Lille et représentant l'Olympique de Marseille dans les négociations » d’après le quotidien sportif.

« Des discussions ont bien été entamées avec le club de Rio de Janeiro. Tulio de Melo s'est réuni à plusieurs reprises avec la direction du Flamengo pour discuter d'un éventuel transfert de Gerson », a fait savoir la source, tout en précisant que Flamengo exige une indemnité de transfert de 25 M€ et 5M€ de bonus pour céder son joueur. Coté à 14 M€ selon Transfermarkt, Gerson est enclin à jouer pour l’ OM. Cependant, l'exigence des dirigeants brésiliens est clairement un obstacle car Marseile est en crise financière.

L'agent du Brésilien apprécie l'Olympique de Marseille

Gerson Santos da Silva ne s’est pas encore prononcé sur son intérêt envers l'OM. Mais son père, aussi son agent, n’a pas caché son désir de voir son fils jouer pour un club historique comme celui de Marseille. « C'est un honneur qu'un tel club s'intéresse à nous. On a conscience qu'il s'agit d'un club historique en Europe », a-t-il confié au journal sportif. Selon Marcao, la présence de Jorge Sampaoli sur le banc de touche de l' OM est un atout. « Pour l'instant, on discute. La présence de Sampaoli ? Oui ça compte. On parle d'un des meilleurs entraîneurs du monde. […] Sa présence influence aussi notre choix », a-t-il souligné. Notons que Gerson a déjà joué en Europe. Précisément en Italie (Serie A), où il a porté le maillot de l’AS Rome de 2016 à 2018, puis de l’AC Fiorentina (en prêt), lors de l’exercice 2018-2019.