OM Mercato : Arturo Vidal répond en personne à Jorge Sampaoli

16 mai 2021

À la recherche de joueurs d’expérience pour la saison prochaine, Jorge Sampaoli aimerait attirer Arturo Vidal à l’ OM cet été. Lors d’un entretien accordé à ESPN Chili, le milieu de terrain de l’Inter Milan a répondu à cet intérêt.

OM Mercato : Arturo Vidal lâche ses vérités

Un an seulement après son transfert en provenance du FC Barcelone, Arturo Vidal est déjà sur le départ du côté de l’Inter Milan. N’entrant pas dans les plans de son entraîneur Antonio Conte, le milieu de terrain défensif est annoncé à l’Olympique de Marseille où son ancien sélectionneur Jorge Sampaoli aimerait l’avoir de nouveau sous ses ordres. Seulement, l’international chilien qui reconnaît toutefois des contacts avec l’entraîneur argentin ne semble pas vraiment porté sur une arrivée en Ligue 1, surtout qu’il va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.

« Je suis devenu champion avec l’Inter il y a très peu de temps et pour cette raison, il est difficile de penser à une autre équipe pour le moment. Nous verrons ce qui se passera après avoir rejoint l’équipe nationale, mais maintenant c’est très difficile », a déclaré Vidal avant d’évoquer plus clairement ses rapports avec Sampaoli. « Sampaoli ? Nous parlons souvent, mais sans aborder les questions liées à mon avenir. Il sait que je suis à l’Inter et que je viens de gagner le Scudetto. Nous avons une bonne communication, il y a de l’estime et du respect », a-t-il ajouté.

Une piste à oublier pour l'Olympique de Marseille ?

Sous contrat jusqu’en 2022 avec une année supplémentaire en option, Arturo Vidal ne pense donc pas à un transfert à l’OM. À 33 ans, l’ancien du Bayern Munich veut disputer la Ligue des Champions et se réjouit déjà d’avoir cette possibilité avec l’Inter Milan.

« La Ligue des Champions, c’est mon rêve. J’ai déjà remporté de nombreux championnats, mais je rêve de la Champions league. Je veux continuer en Europe et me battre pour obtenir ce titre », a indiqué le compatriote d’Alexis Sanchez. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli vont devoir scruter d’autres horizons pour dénicher le milieu de terrain d’expérience tant attendu.