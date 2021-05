OM Mercato : La concurrence s’accentue pour Arkadiusz Milik

Publié par ALEXIS le 19 mai 2021 à 15:00

L’ OM doit tout faire pour lever l’option d’achat d’Arkadiusz Milik, attaquant prêté par le SSC Naples en janvier dernier. Le club phocéen est pourtant en difficulté financière. Plus grave pour les Marseillais, ils doivent désormais faire face à une forte concurrence italienne pour le buteur polonais.

OM : Trois clubs italiens sur Arkadiusz Milik

Relégué sur le banc de touche à Napoli, Arkadiusz Milik a retrouvé du temps de jeu à l’ OM, club auquel il a été prêté lors du mercato hivernal dernier, jusqu'en juin 2022. L’avant-centre est redevenu décisif sous les couleurs du club phocéen depuis son arrivée au Vélodrome en janvier 2021. Grâce à ses performances avec l’équipe de Jorge Sampaoli, le n°19 des Olympiens a attiré la convoitise de clubs italiens, notamment la Juventus Turin. Les Bianconeri sont en effet en quête d’un buteur pour soutenir Cristiano Ronaldo.

En plus du club turinois, Arkadiusz Milik intéresse l’AC Milan et l’AS Rome de José Mourinho en Serie A, à en croire les informations du journaliste Pietro Lazzerini de TuttoMercatoWeb. « Concernant Milik, on parle toujours de la Juventus et du Milan, mais il ne faut pas oublier la Roma, surtout si le prix de l’attaquant de pointe est abordable », a indiqué la source relayée par Le Phocéen. Notons que la valeur marchande du joueur de 27 ans est de 22 M€. Toutefois, les Napolitains réclament au moins 12 M€ aux dirigeants de l'Olympique de Marseille pour son transfert définitif.

Milik, meilleur buteur de Marseille

En quatre mois passés à l’ OM, Arkadiusz Milik a disputé 15 matchs, dont 14 en Ligue 1 et un en coupe de France. Il a été titulaire 13 fois en championnat, pour 8 buts marqués et une passe décisive délivrée. Sur toute la saison, il est l’actuel meilleur buteur des Phocéens devant Florian Thauvin (8 buts inscrits en 36 matchs disputés), Dimitri Payet (7 buts en 32 matchs), Dario Benedetto (5 buts en 31 matchs), Valère Germain (3 buts en 24 matchs) ou encore Luis Henrique (18 apparitions pour 0 but). Ces attaquants ont pourtant démarré l'exercice 2020-2021 en août 2020, contrairement à Milik engagé en janvier dernier.