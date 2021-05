LOSC Mercato : Soumaré à Leicester pour 25 M€, c’est bouclé !

Publié par Timothée Jean le 20 mai 2021 à 15:45

En quête d’un nouveau milieu de terrain, Leicester City est finalement parvenu à mettre la main sur Boubakary Soumaré du LOSC. L’affaire serait entendue entre toutes les parties.

Boubakary Soumaré à Leicester City n’est plus qu’une question de temps. Comme annoncé depuis quelques semaines, le milieu de terrain devrait rejoindre l’actuel cinquième de Premier League lors du prochain mercato estival. En effet, Fabrizio Romano, spécialiste du mercato pour Sky Sports et The Guardian, confirme ce jeudi les informations communiquées plus tôt dans la presse anglaise.

Le journaliste affirme que les Foxes ont bouclé la signature de Boubakary Soumaré. Après de longues négociations avec les dirigeants du LOSC, les différentes parties sont tombées d’accord pour son transfert dès cet été. Toujours selon la journaliste, le montant de ce transfert s’élèverait à hauteur de 25 millions d’euros, bonus compris. Le transfert quasi bouclé de Boubakary Soumaré représente donc une très belle vente pour le leader de la Ligue 1, qui l’a recruté gratuitement il y a 4 ans en provenance du PSG.

Les statistiques de Boubakary Soumaré

Formé au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain avait rejoint le LOSC en 2017. Il a disputé cette saison 42 matchs, toutes compétitions confondues. Son bilan statistique compte aussi deux passes décisives, dont une en Ligue Europa. Il y a un an, il avait été tout proche de quitter le LOSC pour rejoindre Newcastle, mais les prétentions financières des Dogues avaient incité les Magpies à abandonner la piste. Auteur d’une belle saison en Ligue 1, le milieu défensif de 22 ans va peut-être devenir champion de France avec Lille avant de filer en Premier League la saison prochaine.