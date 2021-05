OM Mercato : Le successeur de Sakai déniché en Premier League ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 mai 2021 à 21:20

À un an de la fin de son contrat, Hiroki Sakai a pris la décision de quitter l'OM au prochain mercato estival. En quête d’un nouveau latéral pour la saison prochaine, les dirigeants marseillais ont des vues sur un joueur évoluant en Premier League.

OM Mercato : Hiroki Sakai en route vers Urawa Red Diamonds

Arrivé libre en 2016 en provenance de la Bundesliga et de Hanovre 96, Hiroki Sakai s’apprête à faire ses adieux à l'Olympique de Marseille. Après cinq années passées sur la Canebière, l’international japonais espère retourner dans son pays lors du prochain mercato estival. L’affaire est même bien embarquée puisque le latéral droit de 31 ans se rapproche des Urawa Red Diamonds.

D’après le média nippon Nikkan Sport, le transfert entre l’Olympique de Marseille et le club japonais va se conclure pour 1,5 million d'euros. Pablo Longoria et la direction marseillaise vont donc devoir trouver un nouveau défenseur pour renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli. Une piste est même déjà évoquée du côté de l’Angleterre.

L’ OM intéressé par Yan Valery ?

En effet, d’après les révélations de nos confrères de Foot Mercato, les dirigeants de l’ OM sont intéressés par le profil de Yan Valéry. Âgé de 22 ans, l’ancien joueur du Stade Rennais est actuellement sous contrat avec Southampton. Débarqué en Angleterre en 2016, le natif de Champigny-sur-Marne est actuellement prêté au club de Birmingham City, en Championship.

En quête d’un successeur à Hiroki Sakai, l’Olympique de Marseille s’est positionné pour recruter l’ancien international français des U18 tricolores pour concurrencer Paul Lirola (prêté par la Fiorentina), dans le cas où l’option d’achat de l’Espagnol de 23 ans est levée par Longoria. Toutefois, le site sportif précise que l’OM n’est pas seul sur ce coup puisque Monchengladbach et Newcastle sont aussi sur les rangs pour tenter d’attirer Yan Valéry. Interrogé par le média francilien, le jeune Franco-Tunisien n’a pas écarté la possibilité d’un retour en France.

« À présent je n’ai qu’un objectif : me relancer et pourquoi pas revenir en France. Cela reste toujours une ambition de pouvoir me révéler dans mon pays. Je vais donc être à l’écoute des opportunités en sachant que le projet sportif sera le premier critère. Je suis encore jeune et je veux jouer chaque week-end pour continuer à progresser », a expliqué le défenseur de Birmingham.

Affaire à suivre donc…