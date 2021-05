OM Mercato : 12M€, un coup de génie de Longoria bientôt acté ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2021 à 15:30

Décidé à renforcer l’effectif de l’ OM en vue de la saison prochaine, Pablo Longoria va devoir trouver des liquidités pour financer son prochain mercato estival. Aux dernières nouvelles, le président de l’Olympique de Marseille serait sur le point de frapper un joli coup à 12 millions d’euros.

Un joli chèque bientôt dans les caisses de l’ OM ?

Intronisé à la présidence de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt en février, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria veut profiter du prochain mercato estival afin de bâtir une équipe compétitive. S’il rêve de jeunes talents tels que Mattéo Guendouzi (22 ans, prêté au Hertha Berlin par Arsenal), Thiago Almada (20 ans, Vélez Sarsfield en Argentine), Gerson (24 ans, Flamengo), Gustavo Silva de Oliveira (18 ans, Recife), Amine Adli (21 ans, Toulouse), le nouveau boss de l’ OM veut aussi faire venir des joueurs d’expérience pour encadrer les jeunes.

Avec son entraîneur Jorge Sampaoli, le président marseillais tente donc de convaincre l’international chilien Arturo Vidal (33 ans), sous contrat à l’Inter Milan jusqu’en 2022, de rejoindre la Canebière cet été. Mais pour réaliser cet énorme chantier, Longoria a besoin de liquidités dans une période où la crise liée au Covid-19 complique les affaires des clubs. Un euro de gagné est donc important dans cette période. Cela tombe bien puisqu’un club allemand pourrait apporter de la joie aux Phocéens.

Mercato OM : Bonne nouvelle dans le dossier Nemanja Radonjic

Arrivé en 2018 contre un chèque de 16 millions d’euros, bonus compris, Nemanja Radonjic n’est pas parvenu à s’imposer à l’ OM. L’attaquant serbe a donc été prêté cette saison au Hertha Berlin avec l’espoir de le céder définitivement plus tard au club allemand, puisqu’une option d’achat de 12 millions d’euros a été incluse dans son contrat. Et selon les informations de Sky Sports, l’ OM est sur la bonne voie puisque la direction du Hertha Berlin envisage sérieusement de lever l’option d’achat de l’ailier serbe.

Avec 1 but et 2 passes décisives en 11 matchs en Bundesliga, le joueur de 25 ans a convaincu l’actuel 14e du championnat allemand de le recruter. « Nous regardons ce dossier et un achat est possible. Quand Nemanja était en forme, il était un joueur différent pour nous », a déclaré Arne Friedrich, le directeur sportif du Hertha BSC, dans les colonnes de Kicker. Une bonne nouvelle donc pour l’OM et Pablo Longoria.