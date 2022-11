OM Mercato : Après Gerson, une deuxième vente actée à Marseille

Publié par Timothée Jean le 11 novembre 2022 à 17:35

Alors que Gerson se rapproche inéluctablement d’un retour à Flamengo, la direction de l’ OM vient de boucler une deuxième vente en attaque.

Après une campagne européenne désastreuse, l’ OM compte sur le prochain mercato pour redessiner les contours de son effectif phocéen. L'idée prioritaire est de se séparer de certains éléments absents des plans d’Igor Tudor afin de renflouer les caisses du club qui sont dans le rouge. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont d’ailleurs commencé avec Gerson, qui est à deux doigts de rejoindre son ancien club, Flamengo.

OM Mercato : Le Torino conservera Nemanja Radonjic

Alerté par les velléités de départ du milieu de terrain brésilien, le club carioca a rapidement approché la direction de l’ OM en vue de le récupérer. Et après d’intenses négociations, les différentes parties sont finalement tombées d’accord pour son transfert à hauteur de 20 millions d’euros. Igor Tudor a déjà confirmé que le joueur de 25 ans ne sera pas de la partie face à l’AS Monaco. Car Gerson est attendu ce week-end à Rio pour finaliser les ultimes détails de son retour à Flamengo.

En attendant l’officialisation de son transfert, l’Olympique de Marseille vient de boucler une deuxième vente hivernale. Il est question de Nemanja Radonjic. Prêté durant le dernier mercato au Torino FC, l’ailier serbe a retrouvé des couleurs dans le championnat italien et ne devrait pas faire son retour à l’ OM. Et pour cause, la direction turinoise compte lever son option d'achat sous peu. Selon les informations de TMW, il suffit au Torino de remporter une seule rencontre pour que ce transfert devienne obligatoire. Les dirigeants italiens ont même été clairs sur leur intention, ils ont fait savoir au joueur de 26 ans qu’ils comptent le recruter définitivement le plus rapidement possible.

Toutefois, son transfert définitif au Torino ne sera officialisé que durant le mois de mars 2023, a annoncé le média transalpin. De son côté, l’ OM se frotte les mains et devrait toucher environ 2 millions d’euros en contrepartie. À l’approche du mercato hivernal, les lignes bougent donc du côté de l’ OM. D’autres ventes devraient avoir lieu dans les jours à venir.