OM Mercato : Bielsa proche de chiper un indésirable au Barça

Publié par Ange A. le 29 juin 2021 à 08:30

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa pourrait jouer un sale tour au club phocéen. Le coach de Leeds United est en passe de recruter un indésirable du FC Barcelone également ciblé par l’OM.

Un sale tour de Marcelo Bielsa contre l’OM se confirme

L’Olympique de Marseille a frappé un joli coup au FC Barcelone en recrutant Konrad de La Fuente. Outre l’ailier américain, l’OM espère signer d’autres joueurs du Barça cet été. Pablo Longoria a en effet coché le nom de Samuel Umtiti. À deux ans de l’expiration de son contrat, le défenseur central ne sera pas retenu par les Blaugranas. Surtout qu’il affiche un niveau de performance inquiétant et que le club catalan est en quête de liquidités. Le président marseillais prospecte également du côté de la Catalogne pour trouver une doublure à Jordan Amavi à gauche. Un intérêt de Marseille pour Junior Firpo avait ainsi été évoqué. Mais le latéral de 24 ans devrait plutôt prendre la direction de l’Angleterre pour rejoindre Marcelo Bielsa, ancien entraîneur de l’OM (2014-2015).

Un accord annoncé pour Junior Firpo

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, Leeds United touche au but pour Firpo. Le journaliste italien assure en effet que le club entraîné par Marcelo Bielsa a touvé un accord pour le transfert du latéral gauche. Le spécialiste du mercato indique que le deal sera bouclé à 15 millions d’euros hors bonus. Il ne manque plus que quelques détails à régler avant l’annonce officielle du pensionnaire de Premier League. Outre l’Olympique de Marseille, Junior Firpo intéressait également l’AC Milan. Mais comme le note Fabrizio Romano, le club lombard souhaitait un prêt du Dominicain alors que le Barça veut s’en débarrasser définitivement. Recruté par le FC Barcelone en 2019, l’arrière gauche n’a jamais réussi à s’imposer avec les Blaugranas. La saison dernière, il n’a disputé que 18 matchs pour un but et une passe décisive.