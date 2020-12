FC Barcelone Mercato : Quatre départs prévus cet hiver

Publié le 29 décembre 2020 à 14:45

Le FC Barcelone veut dégraisser cet hiver au mercato et laisser partir quelques joueurs devenus indésirables. Quatre noms sont sortis dans la presse espagnole et au vu de la situation financière de Barça, qui tente par tous les moyens de trouver un moyen de conserver Lionel Messi, il va y avoir quelques bonnes affaires à faire sur le marché des transferts.

Une liste d'indésirables au FC Barcelone

La situation financière du FC Barcelone est compliquée en cette fin d'année 2020. La crise liée à la pandémie de Covid-19 a durement frappé le club catalan, qui doit trouver un moyen rapide de renflouer ses caisses. Surtout, le Barça est dans une période de flottement. L'élection présidentielle, à la suite de la démission de Josep Maria Bartomeu cet automne, n'a lieu que le 24 janvier et le club est en attendant dans le flou. S'ajoute à ce bourbier la question du futur de Lionel Messi, qui semble s'éloigner de Barcelone de jour en jour. Pour retrouver un peu de stabilité, le FC Barcelone a donc besoin de dégraisser cet hiver et le mercato qui débute dans quelques jours pourrait voir partir plusieurs joueurs de l'effectif de Ronald Koeman.

En premier lieu, la "taupe" du vestiaire, selon le coach néerlandais, Riqui Puig. Le joueur, déjà en partance cet été, a été accusé de nombreux maux par son entraîneur et serait en partance dans les prochaines semaines. Selon le quotidien Sport, Arsenal et l'AC Milan se seraient positionnés sur le milieu de terrain. L'Espagnol n'a plus que six mois de contrat et pourrait s'engager gratuitement avec un autre club au mercato estival prochain. Hors de question pour le FC Barcelone.

De bonnes affaires au Barça

Outre Riqui Puig, Carles Aleña est également annoncé sur le départ par Sport et El Chiringuito. Getafe serait sur le coup pour s'attacher les services du milieu de terrain espagnol de 22 ans. Le champion du monde Samuel Umtiti serait toujours, de son côté, invité à quitter le FC Barcelone. Le prix demandé par les dirigeants catalans a notamment refroidi l'OL et le défenseur souhaiterait, selon El Mundo Deportivo, rester au club. Déterminé à regagner sa place, Samuel Umtiti pourrait devenir un problème dans l'effectif de Ronald Koeman s'il venait à refuser un départ. Enfin, Junior Firpo devrait lui aussi quitter le FC Barcelone. Le défenseur n'entre plus vraiment dans les plans et la Premier League lui fait des appels du pied, notamment West Ham et Wolverhamton. Mais le Betis Séville et l'AC Milan seraient aussi sur le coup, affirme Sport.













Par Matthieu