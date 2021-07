Barça Mercato : Un latéral espagnol s'envole en Premier League

Publié par Thomas le 05 juillet 2021 à 15:30

Le FC Barcelone, désireux de vendre un bon nombre des ses joueurs cet été, vient d’officialiser un premier départ, celui du latéral espagnol Junior Firpo à destination de Leeds United en Premier League. Le départ de Firpo était dans les petits papiers du Barça ces dernières semaines, mais aucun accord avec Leeds n’avait été trouvé. C'est désormais chose faite pour un transfert avoisinant les 15 millions d’euros, plus bonus. L’ex-défenseur du Betis devrait procéder à sa visite médicale très rapidement et l’annonce officielle devrait se faire dans la foulée.

Barça Mercato : Junior Firpo rejoint Leeds United !

Le latéral dominicano-espagnol, Junior Firpo, quitte donc le Barça après deux saisons pour rejoindre la Premier League et le Leeds United de Marcelo Bielsa. Le joueur signera un contrat de quatre ans et touchera, selon la presse catalane, un salaire supérieur à celui touché à Barcelone. Le représentant de Junior Firpo, Sufiel Abdelkader a finalisé les négociations avec Leeds, pour un transfert de 15 millions d’euros payé en deux fois par le club anglais. Le latéral se trouve déjà en Angleterre et sera très probablement annoncé aujourd’hui dans la soirée. Avec seulement 36 rencontres disputées en deux saisons, Firpo faisait partie de la liste des indésirables au Barça, qui a besoin de vendre une partie de son effectif pour se délester de sa dette.

Junior Firpo tentera de se relancer en Angleterre

Arrivé en Catalogne en 2019 du Betis Séville, pour un montant de 18 millions d’euros, Junior Firpo n’a que très rarement été mis à contribution par les différents entraîneurs du Barça. Recruté pour apporter de la concurrence à Jordi Alba, le défenseur n’a jamais su s’imposer devant Jordi Alba qui n’a fait que confirmer son statut de titulaire indiscutable. Leeds semble être le club parfait pour permettre à l’espagnol de se relancer et d'exploiter pleinement son potentiel.