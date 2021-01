Barça : Neto, Garcia, le point mercato de Ronald Koeman

Publié le 17 janvier 2021 à 05:30

Le FC Barcelone sera opposé à l’Athletic Bilbao ce dimanche pour la Supercoupe d’Espagne. À la veille de cette affiche, Ronald Koeman s’est exprimé sur le mercato du Barça. Celui-ci s’annonce timide.

Ronald Koeman ferme la porte pour un remplaçant

Recruté en 2019, Neto est barré par Marc André Ter Stegen, le numéro 1 au poste de gardien. L’ancien portier de Valence ne compte que 9 apparitions avec le FC Barcelone depuis le début de la saison. Las de jouer les seconds rôles, le portier brésilien a fait part de ses envies de départ. Mais pour Ronald Koeman, il est hors de question de laisser filer pareille doublure cet hiver. « Il est vrai que le représentant de Neto a demandé une sortie et que nous avons refusé. Il est un gardien de but important pour nous et nous voulons que tous les postes soient couverts », a indiqué le technicien néerlandais.

Pas de retour pour Garcia cet hiver ?

Privé de Gérard Piqué pour de longs mois, le coach du Barça attendait du renfort en défense cet hiver. Le nom d’Eric Garcia circule pour remplacer le champion du monde 2010. En fin de contrat à Manchester City, le défenseur espagnol pourrait donc retourner au FC Barcelone, son club formateur. Seulement, son retour en Catalogne ne devrait pas survenir cet hiver comme souhaité par le club catalan. Une tendance confirmée par Ronald Koeman qui admet les limites financières de son club. « Je connais les limites financières du club. Si ce n’est pas possible, ce n’est pas possible et nous continuerons avec ce que nous avons », a expliqué l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. Les Blaugranas vont donc attendre la fin de la saison pour récupérer leur ancien poulain en tant que joueur libre.













Par Ange A.