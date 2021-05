OM : L’Olympique de Marseille sans Sampaoli contre le FC Metz

Publié par ALEXIS le 21 mai 2021 à 03:30

Jorge Sampaoli ne sera pas sur le banc de touche de l’ OM, dimanche (21h), lors du dernier match décisif de la saison. Et pour cause, il a été sanctionné, ce jeudi, par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

OM : Jorge Sampaoli suspendu contre le FC Metz

L’ OM affrontera le FC Metz au stade Saint-Symphorien, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Et ce sera en l’absence de Jorge Sampaoli (61 ans). Le nouvel entraîneur de l’ Olympique de Marseille a été suspendu, pour un match ferme, ce jeudi. Il sera ainsi privé de banc de touche contre les Messins. Le coach argentin prendra place dans la tribune pour assister à l’ultime match de son équipe cette saison. « Exclusion de Jorge Sampaoli, entraîneur de l'Olympique de Marseille. Un match de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement », indique le communiqué de la LFP.

Il faut rappeler que Jorge Sampaoli avait été expulsé par l’arbitre pour protestation, lors de la confrontation avec Angers SCO (3-2), le dimanche 16 mai dernier, au Vélodrome. Le bouillant entraîneur des Phocéens s’était emporté vers la fin de match, traitant Frank Schneider de « trouillard ». Notons que l’ OM est 5e avec 59 points (+7), devant le RC Lens (6e avec 56 points +1). Grâce à leur différence de buts plus importante, les Olympiens sont quasi assurés de finir à la 5e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa 2021-2022. Ayant pris fonction à Marseille en mars 2021, Jorge Sampaoli a dirigé 10 matchs de championnat, pour 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites.