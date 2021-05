PSG Mercato: Harry Kane sort une terrible vérité sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2021 à 02:30

Malgré un contrat valide jusqu'en juin 2024, Harry Kane est-il en train de vivre ses dernières semaines sous le maillot de Tottenham ? Annoncé dans le viseur du PSG, du Real Madrid et de Manchester City, l’attaquant anglais a fait le point sur son avenir.

Harry Kane veut jouer la Ligue des Champions

À Tottenham depuis 2010 et ses débuts chez les jeunes, Harry Kane semble avoir fait le tour chez les Spurs. Depuis plusieurs semaines déjà, l’international anglais de 27 ans est annoncé sur le départ lors du prochain mercato estival. Profitant d’un entretien avec Sky Sports ce jeudi, l’ancien protégé de Mauricio Pochettino a tenu à faire d’importantes précisions sur sa situation actuelle et ses ambitions pour l’avenir.

« Je ne veux pas arriver à la fin de ma carrière et avoir des regrets. Je n’ai jamais dit que j’allais terminer ma carrière à Tottenham. Je n’ai jamais dit que j’allais partir non plus (…) Je veux jouer dans les plus grands matchs. Cette saison, je regarde la Ligue des Champions et les équipes anglaises qui font des merveilles, et ce sont les matchs auxquels je veux participer », a lancé le capitaine de la sélection anglaise.

Avant d’ajouter : « Daniel Levy veut peut-être me vendre. Il pense peut-être: ‘Si je peux avoir 100 millions de livres pour toi, alors pourquoi pas ?’ Je ne vaudrais plus ce prix-là dans deux ou trois ans. J'ai donné au club 16 ans de ma vie, donc j'espère que nous pourrons avoir une bonne et honnête conversation. »

En attendant, Mauricio Pochettino veut convaincre son ancien buteur de le rejoindre au Paris Saint-Germain et tenter de gagner la Ligue des Champions aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Mais le natif de Londres semble avoir déjà fait son choix selon la presse britannique.

Harry Kane a déjà fait son choix

Désireux de gagner des titres collectifs majeurs, Harry Kane songe sérieusement à changer d’air à la fin de la saison. Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens comme le Paris SG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Chelsea et Manchester City, le numéro 10 des Spurs a une préférence claire pour son avenir. En effet, d’après le Guardian, Kane aimerait évoluer sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City.

Cela tombe bien puisque l’entraîneur des Citizens apprécie énormément le buteur londonien et aimerait faire de lui le successeur de Sergio Agüero qui va quitter le club en fin de contrat cet été. Mais il faudra mettre la main à la poche puisque Tottenham attend au moins 150 millions d’euros pour laisser partir son goléador.