PSG : Mauricio Pochettino s'exprime sur l'arrivée de Sergio Ramos

Publié par Chemssdine le 12 mai 2021 à 07:40

Auteurs d'une saison ratée, tous les membres de l'institution PSG semblent désormais tournés vers la saison prochaine. La cellule de recrutement réfléchit déjà au mercato estival et a déjà ciblé certains noms. Parmi cette liste figure Sergio Ramos, une piste intéressante d'après Mauricio Pochettino.

Le PSG se concentre sur la saison prochaine

Une saison à oublier. Même si le Paris Saint-Germain parvenait à aller chercher l'Hexagoal qui tend plutôt les bras au LOSC, on peut difficilement affirmer qu'il fait une bonne saison ? Très sincèrement, il est difficile de répondre par l'affirmative et force est de constater que les pensionnaires du Parc des Princes ne méritent pas de remporter la Ligue 1 cette saison. Malgré tout le parcours honorable en Champions League, les Parisiens se sont inclinés aux portes de la finale face à Manchester City. Cette édition 2020-21 a semble-t-il d'ores et déjà été jeté à la poubelle et le board du PSG planche désormais sur la cuvée 2021-22 qu'il espère d'un meilleur cru.

Pochettino avoue à demi-mot la piste Ramos

Pour revenir au premier plan et remettre les pendules à l'heure, le Paris SG compte bien mettre le paquet lors du mercato estival. Après avoir sécurisé l'attaque en prolongeant Neymar, les Parisiens peuvent désormais penser renfort. Plus en odeur de sainteté au Real Madrid, Sergio Ramos semble se diriger vers un départ cet été et son nom est souvent associé à Paris. Interrogé sur la véracité de cette piste, l' entraîneur Mauricio Pochettino a avoué un intérêt sans vraiment le dire. "Sergio Ramos au PSG ? Je ne vais pas répondre, car tout peut être mal interprété ... Sergio est un joueur du Real Madrid", s'amuse l'ancien entraîneur de Tottenham. "Mais ce que je peux dire, c'est que, comme toute équipe, nous voulons nous améliorer dans toutes les positions.